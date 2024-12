Attimi di paura allo stadio Franchi di Firenze dove è stato sospeso il gioco durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Inter. Poco dopo il quarto d’ora, infatti, il centrocampista viola Edoardo Bove si è improvvisamente accasciato al suolo colpito da un malore. Immediato l’intervento dei compagni prima e poi dei medici della squadra, poco dopo è anche arrivata l’ambulanza che ha caricato il calciatore per portarlo d’urgenza in ospedale. Ai calciatori di Fiorentina e Inter è stato subito chiaro che la situazione era grave e hanno chiesto l’iimediato intervento dei sanitari. Un episodio simile è accaduto nello scorso campionato in Udinese-Roma quando il difensore giallorosso Evan N’Dicka si è accasciato a terra per un malore al petto. Per fortuna dopo gli esami sanitari le sue condizioni si ristabilirono.