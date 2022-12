PHOTO



Sono 106.962 le persone attualmente positive, con un incremento di 355 unità rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere, con 2.812 pazienti in terapia intensiva, 124 in meno rispetto a ieri. Mentre sono 25.786 i ricoverati con sintomi, 1.107 in meno, il dato più basso registrato dal 27 marzo. Sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi 78.364 persone, il 73% del totale. Ancora alto il numero dei deceduti: sono 575 nell'ultimo giorno (50 in più rispetto a ieri), per un totale di 22.745 vittime, mentre sale a 42.727 il totale dei guariti, 2.563 in un giorno, il numero più alto in assoluto dall'inizio dell'emergenza. Quasi 66mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un malato ogni 18 test - 3.493 in totale contro i 3.786) di ieri -, poco più del 5%, il dato più basso dall'inizio dell'emergenza. «I numeri di oggi ci confermano che il grande lavoro svolto negli ospedali, le misure adottate e la collaborazione dei cittadini ha reso possibile il rallentamento dei contagi», ha commentato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. https://www.youtube.com/watch?v=u8U_cqnatJs