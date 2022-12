PHOTO



La Juventus fallisce il secondo match-point e, perdendo contro la Spal, non riesce a portare a casa il suo ottavo tricolore consecutivo. Sarebbe bastato un pareggio per chiudere con larghissimo anticipo, un campionato dominato dall’inizio. La squadra di Allegri è entrata in campo con due classe 2000 e solo nel finale sono entrati i più esperti Bernardechi e Cancelo. In ogni caso se il Napoli dovesse pareggiare i bianconeri sarebbero in ogni caso campioni d'Italia. Del resto è troppo più forte la squadra juventina rispetto alle inseguitrici. Lo era già negli anni passati; la differenza è diventata incolmabile dopo che lo scorso luglio la Vecchia Signora ha effettuato il “colpo del secolo” tesserando CR7. Nonostante le parole di circostanza pronunciate a suo tempo dagli avversari e la speranza che l’arrivo di Ancelotti a Napoli potesse mantenere vivo un minimo interesse per la lotta per il primo posto, la squadra di Allegri non ha avuto alcun cedimento collezionando record su record, apprestandosi a festeggiare lo scudetto con un maxi anticipo che mai si era visto prima in Italia.