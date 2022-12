C’è anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, tra le 197 le persone indagate dalla Procura di Roma per un giro di multe cancellate illecitamente da funzionari del Comune di Roma in favore di alcune società di noleggio auto o a privati. Lotito, indagato per concorso in falso e truffa, per un illecito discarico di 26.500 euro.

Secondo gli inquirenti, l’ex responsabile del Dipartimento risorse economiche del Campidoglio avrebbe contrassegnato le istruttorie delle multe che non dovevano diventare cartelle esattoriali. “Un clamoroso equivoco che verrà prontamente chiarito nelle sedi competenti”, precisano i legali di Claudio Lotito.