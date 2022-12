PHOTO



Il coronavirus ha colpito anche il papà della "Gabbianella e il gatto che le insegnò a volare". Lo scrittore settantenne Luis Sepulveda è ricoverato da sabato all'ospedale di Oviedo, nella Asturie, dopo che è risultato positivo al virus. Anche la moglie, la poetessa Carmen Yanez che ha dato la notizia, è stata messa in isolamento. Il contagio è probabilmente avvenuto in Portogallo, dove Sepulveda ha soggiornato dal 18 al 23 febbraio per partecipare a un festival letterario. Ricoverato per una polmonite, è poi stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. Ora è ricoverato nel reparto d'ospedale dedicato alle malattie infettive. «Fino a martedì 25 non ha mostrato alcun sintomo, è andato nell’ospedale locale giovedì dove è rimasto fino a quando i risultati hanno confermato che aveva il coronavirus, è stato eseguito il test perché presentava sintomi dovuti alla polmonite senza origine nota» hanno spiegato funzionari sanitari locali in un comunicato stampa: «Sua moglie non ha avuto sintomi e il risultato del suo test sarà noto entro poche ore».