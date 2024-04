Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno rilevato il lancio di oltre 100 droni dal territorio iraniano e alcuni sono stati intercettati nella Siria orientale e nello spazio aereo della Giordania. Lo riferisce l'emittente televisiva israeliana "Kan". L'Iraq, intanto, ha chiuso lo spazio aereo, così come anche Giordania, Iran e Israele. Secondo il quotidiano online "Times of Israel", decine di aerei da combattimento dell'aeronautica militare israeliana "sono in volo e sono pronti a colpire ovunque sia necessario". Secondo il giornalista del web sito statunitense "Axios" Barak Ravid, che cita due alti funzionari israeliani, l'intenzione di Israele e' di cercare di intercettare il maggior numero possibile di droni iraniano al di fuori dello spazio aereo israeliano con l'assistenza degli Stati Uniti e di altri paesi.

L'attacco contro Israele è stato lanciato in risposta ai "numerosi crimini del malvagio regime sionista, compreso l'attacco alla sezione consolare dell'ambasciata iraniana a Damasco". Lo hanno affermato le Guardie iraniane della rivoluzione. Lo riporta Sky news Uk.

L’Iran «risponderà con fermezza» a qualsiasi Paese che «aprirà il suo spazio aereo o territorio agli attacchi contro l’ Iran da parte di Israele». Lo ha dichiarato il ministro della Difesa iraniano Mohammad Reza Ashtiani, lanciando un severo avvertimento. «Qualsiasi Paese che apre il proprio spazio aereo o territorio a Israele per attaccare l’Iran riceverà la nostra risposta decisiva», ha dichiarato citato dall’agenzia di stampa iraniana Irna. Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha convocato una riunione del gabinetto di guerra presso il quartier generale militare di Kiryat, a Tel Aviv.

Secondo gli Stati Uniti, questi attacchi "si svolgeranno probabilmente nell'arco di diverse ore". Secondo fonti di intelligence statunitensi consultate dalla CNN, l'attacco è iniziato con un'ondata di droni che hanno preso di mira punti diversi per rendere difficile la risposta efficace della difesa aerea israeliana. "Il presidente Biden è stato chiaro: il nostro sostegno alla sicurezza di Israele è incrollabile. Gli Stati Uniti saranno al fianco del popolo israeliano e sosterranno le sue difese contro le minacce dell'Iran", ha dichiarato la Casa Bianca. Biden si incontrerà nella Situation Room con il Segretario alla Difesa Lloyd Austin, il Segretario di Stato Antony Blinken, il Direttore della CIA Bill Burns, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan e il Presidente degli Stati Maggiori Riuniti Charles Brown, tra gli altri.