Lidia Menapace, 95 anni, è ricoverata in gravi condizioni a seguito del Covid-19 all’ospedale San Maurizio di Bolzano. A dare notizia del ricovero dell’ex senatrice di Rifondazione Comunista è stata l’Anpi Alto Adige sulla sua pagina Facebook: «Lidia Menapace sta male. Abbiamo avuto notizie di un suo ricovero a Bolzano a causa di questo maledetto Covid. Le condizioni sembrano molto gravi. Forza Lidia, forza partigiana, siamo tutti con te!». Menapace, all’anagrafe Lidia Brisca, nel 1964 quando era militante della Democrazia Cristiana è stata la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano - l’altra era Waltraud Gebert Deeg (Svp) - e la prima donna a sedere in giunta provinciale.