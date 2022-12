PHOTO



Irresponsabile, grave, inaccettabile. Non usa mezzi termini il premier Giuseppe Conte per criticare la fuga di notizie della bozza - poi modificata - con la quale è stata disposta una ridotta mobilità per zone che hanno riportato il maggior numero di contagi da Coronavirus. Una diffusione avvenuta nel momento in cui la bozza ha preso a circolare tra i ministri, ha spiegato il Presidente del Consiglio a notte fonda, e che ha provocato l'assalto dei fuori sede ai mezzi di trasporto, con la speranza di poter superare i confini prima della loro chiusura ufficiale. Le scene, quasi apocalittiche, riprendono centinaia di persone prendere d'assalto i mezzi, incuranti della possibilità di favorire, in questo modo, il diffondersi del virus. [embed]https://www.facebook.com/cosenza/videos/147793199753457/[/embed] In questo video, diffuso dall'Associazione ferrovie di Calabria, la situazione ieri notte alla stazione di Milano Porta Garibaldi: i treni Intercity Notte verso il sud Italia si sono riempiti da gente in fuga, incurante delle difficoltà dei sistemi sanitari del meridione che, in caso di nuovi contagi, rischierebbero di non poter sopperire alle necessità.