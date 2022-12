PHOTO



"Subito la rete 5G, che può accelerare la rinascita del Paese". E' l'appello lanciato dalle pagine del Corriere della sera da un gruppo di intellettuali ed esperti: Walter Ricciardi, Enrico Giovannini, Marco Bentivogli, Luciano Floridi, Roberta Siliquini e Mariagrazie Carrozza, Paolo Venturi, Giorgio Ventre, Massimo Chiriatti, Giorgio Gori, Alfonso Fuggetta, Alessandro Rosina, Fabrizio Pagani, Francesco Seghezzi. Il 5G, affermano, "è necessario e urgente". Il Paese, sottolineano, "non può permettersi di rimanere indietro, in balia di pregiudizi immotivati, esitazioni conservatrici o inammissibili resistenze burocratiche". "Chiediamo dunque al governo, alle istituzioni e alle forze politiche - proseguono - di promuovere con determinazione un'azione di sistema per la creazione di una rete 5G solida e performante, che acceleri la rinascita dell'Italia anche attraverso interventi normativi che accentrino le responsabilità delle autorizzazioni, garantendo adeguati limiti emissivi e liberando le diverse amministrazioni dall'assedio di posizioni irrazionali e antiscientifiche". Il 5G, concludono, "è un obiettivo necessario e urgente, va realizzato rapidamente per il futuro dell'Italia". (