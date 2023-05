“È con grande speranza che dichiaro chiusa l'emergenza sanitaria globale del Covid 19”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra.

L'attesa decisione è stata ufficializzata dopo la riunione di ieri del comitato di emergenza che ha analizzato l'attuale situazione epidemiologica. Il Covid ha complessivamente infettato almeno 765 milioni di persone causando la morte di circa 20 milioni. Dall'inizio di quest'anno il numero dei contagi e delle vittime si è andato progressivamente riducendo a livello globale: nell'ultima settimana di aprile, l'Oms ha accertato 630 mila casi e 3.500 morti nel mondo, mentre nello scorso gennaio i positivi erano oltre un milione 300 mila e i morti 14 mila, in prevalenza per effetto della nuova ondata di casi in Cina.

"Credo che sia un atto dovuto, arriva anche con un po' di ritardo. L'Oms, se avesse deciso in maniera diversa, avrebbe perso di credibilità", commenta, parlando con l'AGI. "La pandemia ci ha insegnato che l'Oms deve avere una capacità maggiore di imporsi anche a livello sovragovernativo, deve cioè poter intervenire e se dovesse ripetersi un evento come quello accaduto in Cina deve avere possibilità di intervenire indipendentemente", aggiunge l'infettivologo. "È tutto merito dei vaccini se la pandemia è finita", dice il virologo Andrea Crisanti, senatore del Pd, contattato da LaPresse. "Siamo protetti dai vaccini", afferma Crisanti, in prima linea, in Veneto, durante la prima ondata del virus con i focolai di Vo' Euganeo. "Ora dobbiamo vedere quanto dura l'equilibrio raggiunto - ha aggiunto - ma finalmente è finita una battaglia che è durata 3 anni".