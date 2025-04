Una tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 10.30, a Lanciano, in Piazza Pace, al termine della manifestazione organizzata dall'Anpi per celebrare il 25 aprile. Dopo la cerimonia al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo a piedi verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. Improvvisamente, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni.

Due persone sono state sbalzate in aria e sono ricadute violentemente sull'asfalto. Una di esse, Gabriele M., 81 anni, ex carabiniere, è morto sul colpo. Un'altra donna è rimasta ferita ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Lanciano. Anche altri partecipanti sono stati colpiti, sebbene le loro condizioni siano meno gravi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze ed elicottero del 118.