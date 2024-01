La giudice Joan Donoghue che presiede la Corte internazionale di Giustizia dell’Aia ha annunciato che la Corte respinge la richiesta di Israele di archiviare il caso nella causa intenta dal Sudafrica. Lo Stato ebraico aveva avanzato la sua richiesta sostenendo che la Corte non ha giurisdizione sul caso. «Dal punto di vista della corte - ha aggiunto la giudice - almeno alcuni degli atti e delle omissioni commessi da Israele a Gaza sembrano essere in grado di rientrare nelle disposizioni della convenzione sul genocidio»: per i giudici esistono prove sufficienti per procedere con il giudizio.

La Corte non ha ordinato – come molti si aspettavano - di porre fine alle operazioni militari nella Striscia di Gaza, con il cessate il fuoco. Ma ha annunciato l’ammissibilità della causa intentata da Pretoria, dicendosi inoltre «profondamente preoccupata per la perdita di vite umane a Gaza». E ha ordinato a Israele di adottare tutte le misure per prevenire il «genocidio» dei palestinesi.

Nel pronunciamento sulle misure provvisorie d’emergenza da imporre a Israele, la giudice Joan Donoghue ha detto che lo Stato ebraico deve garantire che le sue forze armate non commettano un genocidio, limitando morti e danni ai civili. Israele deve adottare «tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio». Entro un mese Israele dovrà riferire alla corte rispetto alle misure adottate, conservando le prove e rendendole accessibili a missioni internazionali e altri organismi che operano a Gaza.

In Israele intanto arrivano le prime reazioni. Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha attaccato la Corte internazionale di giustizia e definito l’organismo internazionale «antisemita». «La decisione del tribunale antisemita dell’Aia dimostra ciò che era già noto: questo tribunale non cerca giustizia, ma piuttosto la persecuzione del popolo ebraico. Sono rimasti in silenzio durante l’Olocausto e oggi continuano l’ipocrisia e fanno un altro passo avanti». La Corte Internazionale di Giustizia in realtà fu creata nel 1945. Ben Gvir è il leader del partito israeliano di estrema destra Otzma Yehudit.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la decisione della Corte internazionale di Giustizia «ha giustamente respinto la richiesta oltraggiosa di negare» a Israele il diritto all’autodifesa di base a cui ha diritto come Paese. Lo riferisce Haaretz citando il video messaggio diffuso dall’ufficio del primo ministro. Secondo il premier, «la stessa affermazione che Israele sta commettendo un genocidio contro i palestinesi non è solo falsa, è oltraggiosa, e la volontà della Corte di discuterne è un segno di vergogna che non sarà cancellato per generazioni».

Fonti politiche del governo israeliano hanno detto che si tratta del «meglio che Israele potesse ottenere, perché il Sudafrica non è riuscito a fermare la guerra». Le fonti, che hanno parlato con il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, hanno aggiunto che «tutte le richieste» della Corte «sono cose su cui Israele è già impegnato»; ma nella sentenza «non c’è la fine alle ostilità, e non c’è nulla di pratico che ci vieti di fare qualcosa di quello che facciamo. I combattimenti continueranno come al solito».