Mercoledì 15 gennaio il presidente Joe Biden ha pronunciato un discorso di addio di 17 minuti agli Stati Uniti. Di seguito la trascrizione completa del suo discorso.

Cari concittadini, prima di iniziare lasciatemi parlare di importanti notizie di oggi. Dopo otto mesi di trattative ininterrotte, la mia amministrazione ha raggiunto un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas. Il piano è stato sviluppato e negoziato dal mio team e sarà ampiamente implementato dalla nuova amministrazione. Perché è così che dovrebbe essere: lavorare insieme come americani. Questo sarà il mio ultimo discorso dallo Studio Ovale. Ho pensato molto a chi siamo e, forse ancora più importante, a chi dovremmo essere.

Molto tempo fa, nel porto di New York, un operaio siderurgico fu raggiunto da altri operai, scalpellini, ingegneri. Non costruirono solo una singola struttura, ma un faro di libertà. L'idea stessa di America era così grande che sentivamo che il mondo intero aveva bisogno di vedere la Statua della Libertà, un dono della Francia dopo la nostra guerra civile. Come l'America, la Statua della Libertà non è ferma. Essa è anche un simbolo duraturo dell'anima della nostra nazione plasmata da forze che ci uniscono e da forze che ci allontanano.

Eppure, nei momenti belli e in quelli difficili, abbiamo resistito a tutto. Una nazione di pionieri ed esploratori, di sognatori e di uomini d'azione, di antenati nativi di questa terra, di antenati che sono venuti con la forza. Una nazione di immigrati che sono venuti per costruire una vita migliore. Una nazione che detiene la fiaccola dell'idea più potente mai esistita nella storia: che tutti noi, tutti noi siamo creati uguali. Che tutti noi meritiamo di essere trattati con dignità, giustizia ed equità. Che la democrazia deve difendere i nostri diritti, le nostre libertà, i nostri sogni. Ma sappiamo che l'idea di America, la nostra istituzione, la nostra gente, i nostri valori che la sostengono, sono costantemente messi alla prova.

So che credere nell'idea di America significa rispettare le istituzioni che governano una società libera: la presidenza, il Congresso, i tribunali, una stampa indipendente. Negli ultimi quattro anni, la nostra democrazia ha retto forte. E ogni giorno ho mantenuto il mio impegno di essere presidente per tutti gli americani, durante uno dei periodi più difficili della storia della nostra nazione. Ho avuto una grande partner nella vicepresidente Kamala Harris. È stato l'onore della mia vita vedere la resilienza dei lavoratori essenziali che ci hanno aiutato a superare una pandemia che capita una volta ogni secolo, l'eroismo dei militari e dei soccorritori che ci hanno tenuti al sicuro.

Invece di perdere il lavoro a causa di una crisi economica che abbiamo ereditato, milioni di americani ora hanno la dignità del lavoro. Milioni di imprenditori e aziende, che creano nuove attività e industrie, assumono lavoratori americani, utilizzano prodotti americani. E insieme, abbiamo lanciato una nuova era: una delle più grandi modernizzazioni delle infrastrutture nella nostra intera storia, da nuove strade, ponti, acqua pulita, internet ad alta velocità accessibile a tutti.

Abbiamo inventato il semiconduttore, più piccolo della punta del mio mignolo, e ora stiamo riportando quelle fabbriche di chip e quei posti di lavoro in America, dove appartengono, creando migliaia di posti di lavoro. Finalmente stiamo dando a Medicare il potere di negoziare prezzi più bassi per i farmaci da prescrizione per milioni di anziani. E finalmente stiamo facendo qualcosa per proteggere i nostri figli e le nostre famiglie approvando la legge sulla sicurezza delle armi più importante degli ultimi 30 anni. Ci vorrà del tempo per sentire l'impatto completo di tutto ciò che abbiamo fatto insieme. Ma i semi sono piantati, cresceranno e fioriranno per i decenni a venire Abbiamo creato quasi 17 milioni di nuovi posti di lavoro, più di qualsiasi altra amministrazione singola in un singolo mandato.

Più persone hanno l'assistenza sanitaria che mai. E all'estero, abbiamo rafforzato la NATO. L'Ucraina è ancora libera. E abbiamo preso il sopravvento nella nostra competizione con la Cina. Non ho dubbi che l'America sia in grado di continuare ad avere successo.

Ecco perché voglio mettere in guardia il Paese da alcune cose che mi preoccupano molto come la pericolosa concentrazione di potere nelle mani di pochissime persone ultra-ricche. Oggi, in America sta prendendo forma un'oligarchia di estrema ricchezza, potere e influenza che minaccia letteralmente l'intera democrazia, i nostri diritti e libertà fondamentali. Vediamo le conseguenze in tutta l'America. Più di un secolo fa, il popolo americano si è opposto ai baroni e ha distrutto i trust. Non hanno punito i ricchi. Hanno solo fatto sì che i ricchi rispettassero le regole. Oggi dobbiamo farlo di nuovo. Negli ultimi quattro anni, è esattamente quello che abbiamo fatto. Le persone dovrebbero essere in grado di guadagnare il più possibile, ma pagare la loro giusta quota di tasse. C'è così tanto in gioco.

In questo momento, la minaccia esistenziale del cambiamento climatico non è mai stata così chiara. Basta guardare attraverso il paese, dalla California alla Carolina del Nord. Ecco perché ho firmato la legge più significativa sul clima e l'energia pulita di sempre, nella storia del mondo. Sta funzionando, creando posti di lavoro e industrie del futuro. Ora abbiamo dimostrato che non dobbiamo scegliere tra proteggere l'ambiente e far crescere l'economia. Stiamo facendo entrambe le cose. Ma forze potenti vogliono esercitare la loro influenza incontrollata per eliminare i progressi che abbiamo ottenuto per servire i propri interessi e il profitto.

Gli americani vengono sepolti sotto una valanga di disinformazione e informazioni errate che consentono l'abuso di potere. La stampa libera sta crollando. I redattori stanno scomparendo. I social media stanno rinunciando a verificare i fatti. La verità è soffocata da bugie raccontate per il potere e per il profitto. Dobbiamo ritenere le piattaforme social responsabili per proteggere i nostri figli, le nostre famiglie e la nostra stessa democrazia dall'abuso di potere. Nel frattempo, l'intelligenza artificiale è la tecnologia più importante del nostro tempo, forse di tutti i tempi. Ma se non vengono messe in atto misure di salvaguardia, l'Ai potrebbe generare nuove minacce ai nostri diritti, al nostro stile di vita, alla nostra privacy. Dobbiamo assicurarci che sia sicura, affidabile e buona per tutta l'umanità. Nell'era dell'intelligenza artificiale, è più importante che mai che le persone debbano governare.

Negli anni a venire, spetterà al presidente, alla presidenza, al Congresso, ai tribunali, alla libera stampa e al popolo americano affrontare queste potenti forze. Dobbiamo riformare il fisco. Non infliggendo punizioni ai miliardari, ma facendogli pagare la loro giusta quota. Dobbiamo eliminare il denaro sporco, ovvero i finanziamenti nascosti dietro troppi contributi alla campagna elettorale, dobbiamo toglierli dalla nostra politica. Dobbiamo modificare la Costituzione per chiarire che nessun presidente, nessun presidente è immune dai crimini che commette mentre è in carica. Il potere del presidente non è limitato, non è assoluto.

Ho sempre creduto, e l'ho detto ad altri leader mondiali, che l'America sarà definita da una parola: possibilità. Solo in America crediamo che tutto sia possibile. Come un bambino balbuziente di modeste origini a Scranton, Pennsylvania, e Claymont, Delaware, seduto dietro questa scrivania nello Studio Ovale come presidente degli Stati Uniti.

Al piano superiore della residenza della Casa Bianca, sono passato davanti a un dipinto della Statua della Libertà non so quante volte. Nel dipinto ci sono diversi operai che si arrampicano sul braccio teso della statua che regge la torcia. Mi ricorda ogni giorno che ci passo davanti la storia e l'anima della nostra nazione e il potere del popolo americano. C'è la storia di un veterano, figlio di un immigrato, il cui compito era arrampicarsi su quella torcia e lucidare i vetri ambrati in modo che i raggi di luce potessero arrivare il più lontano possibile. Era conosciuto come il custode della fiamma. Una volta disse della Statua della Libertà: «Parla un linguaggio silenzioso e universale, un linguaggio di speranza che chiunque cerchi e parli di libertà può capire».

Sì, ondeggiamo avanti e indietro per resistere alla furia della tempesta, per superare la prova del tempo, una lotta costante, una lotta costante. Una breve distanza tra pericolo e possibilità. Ma credo che l'America dei nostri sogni sia sempre più vicina di quanto pensiamo. E spetta a noi far sì che i nostri sogni diventino realtà.

Vorrei concludere esprimendo la mia gratitudine. Ai membri della mia amministrazione, così come ai servizi pubblici e ai soccorritori di tutto il paese, grazie per esservi fatti avanti. Ai nostri militari e alle loro famiglie, è stato il più grande onore della mia vita guidarvi come comandante in capo. E naturalmente, a Kamala e al suo incredibile partner. Un vicepresidente storico. Lei e Doug sono diventati come una famiglia. E per me, la famiglia è tutto. Il mio più profondo apprezzamento alla nostra straordinaria first lady. Sei l'amore della mia vita e la vita del mio amore.

I miei eterni ringraziamenti a voi, popolo americano. Dopo 50 anni di servizio vi do la mia parola, credo ancora nell'idea per cui questa nazione si batte, una nazione in cui la forza delle nostre istituzioni e il carattere del nostro popolo contano e devono durare. Ora tocca a voi fare la guardia. Che possiate tutti essere i custodi della fiamma. Che possiate mantenere la fede. Amo l'America. Anche voi la amate.

Dio vi benedica tutti, e possa Dio proteggere le nostre truppe. Grazie per questo grande onore.