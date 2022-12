, figlia di Paolo, il magistrato ucciso ail 19 luglio 1992, in un colloquio con il giurista, docente dell'Università di Palermo, pubblicato sul Giornale di Sicilia, parla di quanto sia »sconfortante« vedere che »i vari depistaggi sono in buona parte dovuti a uomini delle forze dell'ordine e degli stessi vertici della magistratura. Chi avrebbe dovuto rimanere vigile e intervenire per evitare che le cose andassero come sono andate, è rimasto inerte». Quello che i giudici dihanno definito «il più grande depistaggio della storia repubblicana, perè «anche un depistaggio grossolano. Il pentito (Vincenzo Scarantino, ndr) ha dichiarato il falso perché è stato indotto da coloro che lo gestivano. Poi ci sono stati molti filoni di indagine incomprensibilmente trascurati. Si è sprecato molto tempo nel seguire piste investigative improbabili o mal impostate, a scapito di altre verosimilmente più promettenti».Fiammetta Borsellino ha incontrato, gli assassini del padre. «Sia a loro che a me hanno ucciso il padre. Loro sono cresciuti in un determinato contesto e hanno perpetuato vendetta e violenza. Io ho seguito una strada opposta., ciò non li assolve dalle loro terribili colpe. Ma in ogni caso penso che bisogna smettere di porre la questione in termini di "perdono" o di "vendetta. Convivere con pulsioni di vendetta è pesantissimo. Del resto è ciò che ha portato ie tutti gli altri come loro ad uccidere. Si entra in una spirale tossica». «Dal mafioso - aggiunge - il male te lo aspetti. Non dovresti aspettartelo da chi è chiamato ad amministrare la giustizia.Molti che avrebbero dovuto indagare o capire che era in corso un depistaggio diabolico invece sembravano voltarsi dall'altra parte, forse impauriti dal pericolo che un accertamento a tutto tondo avrebbe messo in discussione quantomeno la linearità di molti magistrati». «Troppo spesso parte della magistratura ha abbandonato il tanto osannato. Io non ho mai visto mio padre scrivere o promuovere libri su attività giudiziarie in corso». Quanto alla richiesta fattadalla Corte costituzionale di rivedere il regime del carcere duro, la figlia del magistrato spiega che «anche rispetto alle persone che più mi hanno fatto male come i, io non mi sento più appagata se loro restano segregati in una cella, ma se si accende una miccia di cambiamento. Attenzione: non necessariamente questa deve condurre a una collaborazione».