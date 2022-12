PHOTO



Una parlamentare laburista è stato ferita da colpi di arma da fuoco in Gran Bretagna. La donna è stata anche accoltellata. Il fatto è accaduto a Birstall, nello Yorkshire occidentale. Secondo quanto riporta la Bbc, Jo Cox, deputata laburista per il seggio di Batley e Spen, sarebbe stata assalita mentre si trovava per strada. Un sospettato, un 52enne, è già arrestato dalla polizia. Sempre la televisione pubblica britannica riporta che la donna è stata portata con l'aeroambulanza all'ospedale di Leeds, dove al momento si trova in sala operatoria. La polizia armata sta anche presidiando l'ospedale. Il tutto è successo subito dopo le 13, le 14 in Italia. Alcuni testimoni oculari avrebbero anche assistito all'assalto. Jo Cox ha 41 anni, è madre di due figli e ha un passato da dirigente in Oxfam, la famosa associazione umanitaria.