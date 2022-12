PHOTO

Vertice Nato Svezia Finlandia

Accordo sull'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Firmato a Madrid tra l'Alleanza, la Turchia, la Svezia e la Finlandia un memorandum sull'ingresso dei due Paesi nordici. La firma è avvenuta alla presenza del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, del presidente finlandese Sauli Niinisto e della premier svedese Margaret Andersson, al termine di una riunione durata quasi quattro ore. «Abbiamo l'accordo per l'ingresso di Svezia e Finlandia. Il memorandum firmato risponde alle preoccupazioni della Turchia sulla lotta al terrorismo e l'esportazione di armi», l'annuncio di Stoltenberg, in una conferenza stampa a Madrid, dopo gli «incontri costruttivi» tra i leader di tre Paesi. «Nessun alleato ha sofferto più della Turchia per i brutali attacchi terroristici, tra cui quelli del Pkk», sottolinea. Il memorandum d'intesa, grazie al quale Ankara ha ritirato il suo veto all'adesione dei due Paesi alla Nato, contiene «l'impegno a sostenersi reciprocamente contro le minacce alla sicurezza di ciascun paese», si legge in una dichiarazione del presidente finlandese Niinisto che ribadisce «la condanna del terrorismo in tutte le sue forme». «I passi concreti per la nostra adesione alla Nato saranno concordati tra gli alleati nei prossimi due giorni», aggiunge. Ecco la nuova Nato Tra la "minaccia" russa e la "sfida" cinese, la Nato "si trasforma" per adattarsi a «un mondo più pericoloso e imprevedibile» come ha dimostrato la guerra in Ucraina, che ha rivitalizzato un'Alleanza della quale tre anni fa Emmanuel Macron aveva denunciato la "morte cerebrale" e ha rimesso in moto l'allargamento, con la fine della neutralità di Svezia e Finlandia. Svezia e Finlandia nella Nato, parla Biden «Congratulazioni a Finlandia, Svezia e Turchia per la firma del Memorandum trilaterale - twitta il presidente americano Joe Biden -, un passo cruciale verso un invito della Nato a Finlandia e Svezia, che rafforzerà la nostra alleanza e potenzierà la nostra sicurezza collettiva, e un ottimo modo per avviare il summit».