“La sua bocca puzza di tirannia”. Dopo l’annullamento della sua partecipazione alla trasmissione di Massimo Giletti “Lo Stato delle cose” in onda su Rai3, inizialmente prevista per ieri, in un intervento su Rossiya Tv il giornalista russo Vladimir Solovyev ha insultato in diretta televisiva la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, identificando il motivo della sua esclusione nel post che l'europarlamentare ha scritto in merito ieri su X, chiedendo spiegazioni alla Rai e alla commissione di Vigilanza sull'ospitata.

“La sua bocca puzza di tirannia”, scandisce in italiano il propagandista russo, accusando l’europarlamentare dem di essere la “vergogna della razza umana” e di andare “contro tutti i principi della democrazia europea”. Soloviev ha definitivo l'europarlamentare Pd una “miserabile bestia schifosa”, insieme ad altri insulti irripetibili.

“È la dimostrazione che le cose che facciamo hanno un impatto e questo mi sembra molto importante sottolinearlo. Spesso si pensa che non ci ascolteranno, non sarà efficace quello che diciamo dal Parlamento europeo, e invece io credo che questa reazione così scomposta, così rabbiosa dimostri invece che le cose che facciamo qui dentro hanno un impatto potentissimo”, ha commentato l’eurodeputata.

Le reazioni

“Solidarietà piena alla collega Pina Picierno contro gli ennesimi vergognosi attacchi che arrivano dalla Russia. Una sequela di insulti gravi, volgari e inaccettabili che non scalfiranno in tutti noi la determinazione di continuare a dire la verità”, ha scritto sui social il capo delegazione Pd al Parlamento Ue Nicola Zingaretti. “Feccia russa. Solidarietà a Pina Picierno”, ha fatto eco su Twitter Carlo Calenda.

Al fianco di Picierno, sempre via social, anche il senatore del Pd Filippo Sensi ("sono solo medaglie gli insulti dei putinisti e della loro orrenda propaganda"); il senatore di Iv Ivan Scalfarotto ("la mia solidarietà e gratitudine a Pina Picierno, instancabilmente a presidio della nostra libertà e della nostra democrazia"); la deputata del Pd Lia Quartapelle ("solidarietà a Pina Picierno, che sa come reagire agli striscianti tentativi di influenza del Cremlino"), il presidente del Copasir e deputato del Pd Lorenzo Guerini e anche il virologo Roberto Burioni ("Coraggiosa, tenace, una grandissima donna. Meriterebbe maggiore spazio in quello sfortunato partito").

“Ferma condanna per le inqualificabili offese rivolte sulla tv di Stato russa da Vladimir Soloviev a Pina Picierno” anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa. “Siamo di fronte a una aggressione verbale, volgare e intimidatoria, che respingiamo con forza. Alla vicepresidente del Parlamento Europeo giunga la sincera solidarietà, mia personale e del Senato della Repubblica”, ha aggiunto La Russa. Solidarietà anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dagli esponenti della maggioranza.

“Forza Italia esprime solidarietà al vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, per le gravi ingiurie subite da un maleducato e violento propagandista russo sulla tv di Stato. Difenderemo sempre le Istituzioni, soprattutto da chi minaccia il sacro valore della libertà”, si legge in una nota degli azzurri.