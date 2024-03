Sempre maggiori i timori di un’escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina dopo che sabato il presidente russo Vladimir Putin, parlando alla nazione dopo l’attentato terroristico alla Crocus City Hall di Mosca in cui hanno perso la vita 133 persone, ha più volte fatto riferimenti alle autorità di Kiev come possibili mandanti o fiancheggiatori dell’attacco. Nella notte raid di Mosca con 14 bombardieri sull’Ucraina, mentre la Polonia denuncia: un missile russo ha violato lo spazio aereo di Varsavia.

Il missile è entrato nello spazio aereo della Polonia per 39 secondi questa mattina, spingendosi circa due chilometri oltre il confine prima di sorvolare nuovamente l'Ucraina. Lo ha reso noto un portavoce dell'esercito polacco. «Uno di questi razzi (russi) alle 04.23 ha attraversato il nostro spazio aereo, muovendosi a una velocità di quasi 800 chilometri all'ora», ha detto ai giornalisti Jacek Goryszewski, portavoce delle forze armate. «Ha attraversato il confine per circa 2 chilometri», ha aggiunto. Il missile era diretto nella regione di Lviv, nell'Ucraina occidentale. «Durante l'intero volo è stato osservato dai sistemi radar militari», come hanno riferito su X le forze armate polacche.

Il ministero degli Esteri polacco ha annunciato che chiederà spiegazioni a Mosca. «Invitiamo la Federazione Russa a fermare gli attacchi aerei terroristici contro la popolazione e il territorio dell'Ucraina, a porre fine alla guerra e ad affrontare i problemi interni del Paese», ha aggiunto in una nota il portavoce del ministero di Varsavia, Pawel Wronski.

Nella notte la Russia ha attaccato l’Ucraina con 14 bombardieri strategici Tu-95MS decollati dall’aeroporto russo “Olenya” (regione di Murman). Diversi gruppi di missili sono stati diretti verso la regione di Leopoli. Lo ha reso noto l’Aeronautica militare di Kiev, citata da Ukrainska Pravda.