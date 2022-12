Guerra in Ucraina, nuovo attacco a Kharkiv

All'indomani del primo round di colloqui in cui si tratta la tregua l'assedio della Russia, nei confronti dell'Ucraina , non si placa. Anzi. Secondo nuove immagini satellitari diffuse da, si legge sulla Cnn, un. Si tratta di centinaia di carri armati, artiglieria trainata, veicoli blindati e logistici che si estende dall'aeroporto di, a nord-ovest di, al villaggio di, che si trova tra. Per settimane prima della sua invasione dell'Ucraina,ha ammassato le sue forze in. Centinaia di veicoli militari russi, aerei ed elicotteri sono stati trasferiti nell'ex stato sovietico per partecipare a quelle che i due alleati hanno descritto come esercitazioni congiunte. Ma dopo la fine delle manovre, le forze russe non sono tornate a casa. Infatti, ulteriori immagini satellitari di Maxar hanno mostrato che laha continuato ad aumentare la quantità di veicoli militari, potenza aerea e armi inimmagini diffuse dai social mostrano l'esplosione di un razzo, una bomba o un missile in corrispondenza di un edificio identificato dal Kyiv Independent come la sede del governo regionale. Lo riporta il Guardian.: i russi hanno fatto saltare le sottostazioni elettriche, ha denunciato il sindaco- citato dall’agenzia di stampa Ukrinform - causando problemi per i rifornimenti di acqua ed elettricità. L’agenzia di stampa Unian ha riferito della distruzione dei piani superiori di due grattacieli. Gli attacchi di ieri hanno causatoe decine di feriti, oltre alla distruzione di almeno 87 edifici residenziali.