Il movimento Riscatto Agricolo ha accettato la proposta del direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus, il quale ha proposto di accogliere una delegazione di agricoltori sul palco dell’Ariston. «Porteremo al Festival le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche, per illustrare le molte idee e proposte di noi giovani agricoltori, per continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura e determinati nel continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni», spiega il movimento.

La delegazione di circa 15 trattori partirà dal presidio di Melegnano questa sera verso le ore 20.00 e raggiungerà in nottata Sanremo. La rappresentanza, simboleggiata dalla bandiera italiana, con la quale chiedono di poter salire sul palco del teatro Ariston ed in diretta, per illustrare brevemente i motivi della grande mobilitazione dei giovani agricoltori italiani, sarà composta da Alessandra Oldoni, giovane agricoltore di Bergamo, Giulia Goglio, giovane agricoltore di Lodi, Davide Pedrotti, giovane agricoltore di Brescia e Fabio Pizzaris, giovane agricoltore di Cagliari, tutti rappresentanti del movimento Riscatto Agricolo, organizzatore dell’iniziativa.