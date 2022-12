PHOTO



Tornano in Francia gli abusi di polizia e le rivolte dei giovani nelle banlieues, vere e proprie bombe a orologeria del disagio sociale. Per la terza notte consecutiva ci sono stati scontri tra giovani e la polizia nel sobborgo settentrionale di Aulnay-sous-Bois alla periferia di Parigi, dopo il brutale trattamento riservato dalle forze dell'ordine a un 22enne di colore in seguito al quale sono stati incriminati e sospesi dal servizio quattro poliziotti. In particolare uno dei quattro è accusato di aver sodomizzato durante un controllo d'identità con un manganello telescopico il giovane, identificato come Theo. Per questo agente l'accusa è di violenza sessuale, mentre gli altri tre sono accusati di lesioni e violenza volontaria. Theo ha denunciato le violenze all'emittente televisiva BFMTV. I fatti risalgono a giovedì scorso e domenica il ministero dell'Interno francese ha annunciato la sospensione dei quattro agenti, che erano intervenuti per controllare l'identità di una decina di persone sospettate di spaccio di stupefacenti. Secondo la Procura, durante la retata gli agenti hanno usato gas lacrimogeni e lo sfollagente telescopico a causa della resistenza opposta da Theo. [embed]https://youtu.be/nyxYpg3DR-c[/embed] Il giovane è stato operato per le ferite all'ano, ed è rimasto in ospedale fino a lunedì, dove è stato curato anche per ferite alla testa e al volto. I medici gli hanno prescritto fino a 60 giorni di convalescenza. "Ci hanno ordinato di restare in piedi contro il muro, l'ho visto con il suo manganello", ha spiegato il giovane, cge ha poi raccontato in tv nel dettaglio la violenza subita e ha denunciato di aver subito successivamente di insulti a sfondo razziale in un'auto della polizia. Gli scontri nel sobborgo multietnico sono cominciati sabato, quando alcuni giovani hanno distrutto o incendiato auto e fermate di autobus. Non è bastato l'"appello alla calma" lanciato da Aurelie, sorella maggiore di Theo, durante una manifestazione di protesta a cui hanno partecipato centinaia di persone, con la famiglia del giovane aggredito in prima fila. Nel corso degli incidenti, proseguiti domenica notte, un colpo di mortaio artigianale è stato sparato contro una pattuglia della polizia. La notte scorsa, riferiscono fonti di polizia, almeno 26 persone sono state fermate, cinque veicoli dati alle fiamme e gli esagitati hanno cercato di dare fuoco a due ristoranti, che sono rimasti danneggiati.