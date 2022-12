Chiusi anche per la Guardia costiera. E l’ultima trovata del ministro dell’Interno Salvini che ieri ha bloccato lo sbarco di 135 migranti salvati da un peschereccio e trasferiti nella notte sulla Gregoretti, nave della Guardia Costiera italiana. Insomma, non solo Ong. Il Viminale ha infatti deciso di estendere il divieto anche alle navi della Marina. «Il governo - fa sapere il ministero dell’Interno - ha ufficialmente interpellato la Commissione europea affinché coordini le operazioni di ricollocazione degli immigrati che attualmente sono a bordo di una nave della Guardia Costiera italiana. Si tratta di 135 persone. In attesa di risposte ufficiali, non è stato indicato alcun porto di sbarco».

Insomma, Salvini, forse confortato dai sondaggi in continua crescita, ha tutta l’intenzione di continuare la sua battaglia contro ogni forma di ingresso dei migranti. Un concetto che ha ribadito anche su Facebook: «Nessun permesso allo sbarco finchè dall’Europa non arriverà l’impegno concreto ad accogliere tutti gli immigrati a bordo della nave. Vediamo se alle parole seguiranno dei fatti. Io non mollo».