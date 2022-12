PHOTO



L’ Iran ha rilasciato in via temporanea oltre 54 mila detenuti, nello sforzo di combattere la diffusione del nuovo coronavirus nelle affollate celle del Paese. A quanto riporta la Bbc, il portavoce della magistratura, Gholamhosse in Esmaili, ha riferito alla stampa che ai detenuti è stato concesso un congedo, dopo essere risultati negativi ai test del Covid-19 e aver pagato una cauzione. I prigionieri condannati a più di cinque anni non saranno rilasciati. Tra gli scarcerati potrebbe esserci anche la anglo-britannica Nazanin Zaghari Ratcliffe, arrestata nel 2016 con accuse di spionaggio. E intanto continua l'allarme da parte dei garanti dei detenuti delle varie regioni italiane che da giorni parlano di situazione esplosiva degli istituti di pena italiani. In una situazione di sovraffollamento e di precrietà igienica, la diffusione del virus rapprensenterebbe una bomba sanitaria difficilmente contenibile anche all'esterno.