Ore 18.08, l’urlo di Piazza San Pietro: fumata bianca della Cappella Sistina, è stato eletto il 267esimo Pontefice. Le Campane suonano a festa, enorme la gioia degli oltre 45mila fedeli presenti. Il Papa è stato eletto dai 133 cardinali chiusi in Conclave al quarto scrutino. L'elezione arriva nel giorno della Supplica della Madonna di Pompei. L'ultimo Papa a essere eletto al quarto scrutinio era stato Benedetto XVI il 19 aprile del 2005.

Ora si attende l’Habemus Papam, la formula che annuncia l'elezione di un nuovo Papa e che spezza l'attesa che si genera all'inizio del Conclave. Il cardinale protodiacono che pronuncerà la frase al termine del Conclave che ha scelto il successore di Bergoglio sarà Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Sarà il secondo 'annunciatore' francese consecutivo dopo che, nel 2013, ad annunciare l'elezione di Papa Francesco era stato il cardinale Jean-Louis Tauran.

Le sfide del prossimo Pontefice

Le guerre, il rapporto con la Cina, il ruolo delle donne, il Giubileo e la lotta agli abusi. Queste sono le cinque prime sfide che il nuovo Papa dovrà affrontare nell'immediato. Cinque temi su cui Papa Francesco non ha mai mancato di agire in maniera concreta.

Per quanto riguarda il tema dei tanti conflitti nel mondo, della 'Terza Guerra Mondiale a pezzi' come la definiva Bergoglio, l'indicazione è netta: seguire la traccia lasciata da Francesco. In tal senso il comunicato diramato nella Congregazione generale alla vigilia dell'inizio del Conclave è netto. Ucraina e Medioriente, Sudan e Myanmar. Il nuovo Papa, che sia conservatore o in linea con Bergoglio, non farà un passo indietro.

Interessante poi comprendere quella che sarà l'evoluzione del rapporto della Santa Sede con la Cina. Un rapporto che nel corso del tempo ha visto la prosecuzione di un accordo sulle nomine dei vescovi. Un'intesa che ha il marchio del cardinale Pietro Parolin, uno dei nomi favoriti per essere il 267esimo Papa della storia.

C'è poi il ruolo delle donne. Papa Francesco nel suo magistero lungo 12 anni ha molto valorizzato la figura femminile con nomine storiche come quella di suor Raffaella Petrini a presidente delle Governatorato della Città del Vaticano. Tanta responsabilità, ma nessuna apertura circa la possibilità di un diaconato femminile.

C'è poi il Giubileo. L'Anno Santo non ha subìto alcuna battuta d'arresto. Il nuovo Pontefice è atteso a diversi eventi e, soprattutto, dal Giubileo dei Giovani che si terrà nel prossimo agosto. In quell'occasione ci sarà la canonizzazione del beato Pier Giorgio Frassati e potrebbe essere recuperata la canonizzazione di Carlo Acutis, prevista lo scorso 27 aprile ma sospesa a causa della morta di Papa Francesco. Il nuovo Papa chiuderà la Porta Santa il prossimo 6 gennaio.

Infine la lotta agli abusi. Anche su questo tema l'azione della Chiesa, come testimoniata dalla discussione delle Congregazioni dei cardinali, è destinata a continuare in maniera incisiva. A queste sfide bisognerà poi aggiungere altri temi come il dialogo ecumenico. L'eredità di Papa Francesco è cercare, nel nome del Concilio di Nicea, unità.