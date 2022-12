PHOTO



Vietati anche "i rapporti interpersonali" al palazzo di giustizia di Milano. Lo scrive il procuratore Francesco Greco, insieme a al dirigente amministrativo Roberto Candido, in una circolare interna, letta dall'AGI, rivolta a tutti gli addetti ai lavori del tribunale. "All'interno del palazzo di giustizia - queste le indicazioni fornite - e' obbligatorio per tutti l'uso di mascherine e guanti negli spostamenti e nei corridoi. Sono vietati i colloqui e i rapporti interpersonali, in modo da evitare il contatto fisico e il contagio. La consegna di qualsiasi documento cartaceo non va effettuata a mano ma appoggiata su un tavolo dell'ufficio, mantenendo le distanze di sicurezza". Il contenuto della circolare, si legge nella sua parte finale, "va comunicato anche a tutti i magistrati onorari, all'ordine degli avvocati e alla camera penale".