Angela Merkel

La Germania sta valutando un nuovo lockdown in risposta all’aumento dei contagi da coronavirus, secondo una bozza di piano vista dalla Dpa prima dell’incontro del cancelliere Angela Merkel e i rappresentanti dei Laender previsto per oggi. Il documento prevede la chiusura di tutti i negozi tranne quelli essenziali da mercoledì fino al 10 gennaio, raccomandando anche notevoli restrizioni a scuole e asili. Il piano sarebbe stato concordato con diversi stati individualmente durante i colloqui preparatori con il governo federale.Il progetto di piano propone che gli Stati consentano tra il 24 e il 26 dicembre «incontri con cinque persone più i bambini di età pari o inferiore a 14 anni nell’immediata cerchia familiare». Domenica, l’Rki ha segnalato 20.200 nuovi casi, portando il numero totale di infezioni confermate dalla pandemia fino ad ora a 1.320.716. Il bilancio delle vittime è aumentato di 321 per raggiungere 21.787. Di conseguenza, tutti i negozi dovrebbero chiudere dal 16 dicembre al 10 gennaio, ad eccezione di quelli che coprono le necessità quotidiane. Ciò include, tra le altre cose, rivenditori di prodotti alimentari, mercati settimanali e rivenditori diretti di generi alimentari, servizi di ritiro e consegna, mercati delle bevande, negozi di alimenti naturali, farmacie. Per il periodo in questione, la bozza raccomanda significative restrizioni ai contatti nelle scuole e negli asili nido. I bambini dovrebbero "essere accuditi a casa quando possibile". Pertanto le scuole dovrebbero essere chiuse e la frequenza obbligatoria sospesa. Stesse previsioni per gli asili nido. Devono essere create ulteriori opportunità affinché i genitori possano prendere un congedo retribuito per prendersi cura dei propri figli durante il periodo indicato Dal 24 al 26 dicembre i contatti in casa saranno limitati a cinque persone e i loro figli fino a 14 anni. La cerchia familiare più vicina comprende i coniugi e altri partner civili, nonché i parenti diretti e i loro familiari.