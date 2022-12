PHOTO



Occupanti russi hanno preso in ostaggio Mariana Vyscemyrska, la ragazza diventata famosa per la foto scattata nell’ospedale pediatrico di Mariupol. Lo riporta il giornale ucraino online Obozrevatel. Secondo quanto riferiscono i volontari, inizialmente i suoi parenti hanno chiesto di portarla sul territorio controllato dall’Ucraina perché i russi l’avrebbero utilizzata per i loro scopi propagandistici, ma ciò non è stato possibile. La donna aveva partorito la sua bambina l'11 marzo, solo due giorno dopo l'attacco all'ospedale di Mariupol.