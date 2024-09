La Corte Suprema Federale del Brasile ha ordinato il blocco totale di X, ex Twitter, a causa della mancata conformità della società alle richieste legali imposte dal giudice Alexandre de Moraes. Questo blocco, confermato dalla maggioranza dei giudici, rappresenta una delle azioni più drastiche intraprese contro un gigante dei social media in Brasile. La decisione arriva dopo che X ha chiuso i suoi uffici nel Paese, temendo azioni legali contro i suoi dipendenti.

Il giudice de Moraes aveva già imposto una multa di oltre 18 milioni di reais (circa 3,3 milioni di dollari) a X. Aveva inoltre richiesto la nomina di un rappresentante legale in Brasile, condizione essenziale per evitare il blocco della piattaforma nel Paese. Tuttavia, l’azienda non ha ottemperato a tali richieste, portando all’oscuramento completo di X in Brasile a partire da venerdì scorso. Per X, il mercato brasiliano riveste un'importanza cruciale, essendo il quarto più grande al mondo, con oltre 20 milioni di utenti su una popolazione di 215 milioni di persone.

Secondo de Moraes, X non ha adottato misure sufficienti per contrastare la disinformazione e i discorsi di odio sulla sua piattaforma. Il giudice aveva chiesto il blocco di vari account di attivisti di estrema destra, colpevoli di diffondere teorie cospirazioniste e fake news. In risposta, il proprietario di X, Elon Musk, ha criticato duramente le richieste del giudice, definendole illegali e accusando de Moraes di censura. Musk ha persino dichiarato: «De Moraes merita il carcere per i suoi crimini», esprimendo così il suo disappunto per la decisione della Corte.

L'escalation del conflitto è proseguita con ulteriori dichiarazioni di Musk, che ha minacciato di sequestrare beni del governo brasiliano fino a quando non verranno restituiti i beni di X e SpaceX sequestrati dal governo. In un post su X, Musk ha detto: «Fino a quando il governo brasiliano non restituirà i beni sequestrati illegalmente a SpaceX e a X, tenteremo anche noi il sequestro di beni del governo brasiliano». Questa affermazione arriva dopo il congelamento dei conti bancari di Starlink, una delle società controllate da Musk.