«Il discorso più disonesto della sua presidenza». È così che la Cnn ha definito il discorso pronunciato questa notte dal presidente Donal Trump, che ha pubblicamente annunciato di non essere disposto a riconoscere la sconfitta per via di presunti brogli elettorali. Secondo il giornalista Daniel Dale, che dal 2016 a oggi ha catalogato «migliaia e migliaia di sue false affermazioni», Trump non avrebbe mai mentito in modo più eclatante di quanto abbia fatto giovedì sera alla Casa Bianca. Furto elettorale? Trump ha affermato che i suoi oppositori senza nome stanno "cercando di rubare un'elezione" e "cercando di truccare un'elezione". I fatti: questo è del tutto infondato. Questa elezione è legittima. Gli avversari di Trump non stanno cercando di rubarla. I funzionari elettorali stanno semplicemente contando i voti legalmente espressi. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania e Georgia Trump ha affermato di aver "vinto" gli stati di Wisconsin, Michigan, Pennsylvania e Georgia, citando i suoi sostanziali primi passi nel conteggio dei voti lì. I fatti: ciò è falso. Mantenere un vantaggio prima che tutti i voti siano contati non è, ovviamente, la stessa cosa che aver vinto - e Trump ha perso Wisconsin e Michigan, secondo le proiezioni della Cnn. Al momento del suo discorso, era anche nei guai in Pennsylvania poiché venivano contati i voti delle aree di tendenza democratica e il suo margine in Georgia si riduceva rapidamente mentre il conteggio continuava. Voto per corrispondenza Trump ha definito il voto per corrispondenza "un sistema corrotto", aggiungendo in seguito che "è in corso una tremenda corruzione e frode". I fatti: anche questo è semplicemente sbagliato. La frode è estremamente rara con il voto per corrispondenza; anche se a volte accade, non vi è alcuna base su cui definire l'intero sistema danneggiato. La legittimità del conteggio, parte 1 Trump ha iniziato il discorso dicendo: "Se conti i voti legali, vinco facilmente. Se conti i voti illegali, possono provare a rubarci le elezioni". I fatti: ciò è, ancora una volta, solo falso. Trump era sull'orlo della sconfitta perché si continuava a contare i voti legali. Non c'erano basi per la sua convinzione che si stessero contando "voti illegali", certamente non che tali voti fossero la ragione per cui era nei guai elettorali. La legittimità del conte, parte 2 Trump ha affermato: "In realtà stavamo vincendo molto in tutti i luoghi chiave, e il nostro numero ha iniziato miracolosamente a ridursi. ..." Ha aggiunto: "Vogliono scoprire di quanti voti hanno bisogno e poi sembrano per poterli trovare. Aspettano e aspettano e poi li trovano. ... " I fatti : non c'è alcuna base per dire che qualcosa di nefasto avesse causato la riduzione di alcune delle sue piste o che qualcuno stesse manipolando in modo nefasto il conteggio dei voti. I suoi contatti si erano ridotti in alcuni stati perché si contavano schede per corrispondenza del tutto legittime. Poiché molti più democratici che repubblicani hanno scelto di votare per posta, l'ordine dei conteggi in questi stati ha fatto perdere a Trump nel tempo il totale dei voti. In altri stati come la Florida, dove i voti per corrispondenza sono stati contati prima dei voti di persona, Trump ha effettivamente guadagnato terreno nel tempo, come ha fatto in Arizona, che era troppo vicino per essere chiamato al momento del suo discorso. La legittimità del conte, parte 3 Trump ha affermato: "In più stati oscillanti, il conteggio è stato interrotto per ore e ore la notte delle elezioni, con risultati nascosti dalle principali sedi gestite dai Democratici, solo per apparire in seguito. E certamente sono apparsi, e tutti avevano il nome Biden, o quasi tutti, credo quasi tutti. Avevano tutti il ​​nome Biden, il che è un po' strano ". I fatti: l'insinuazione di Trump è priva di fondamento. Diversi stati hanno contato le loro schede a velocità diverse, ma non vi è alcuna base per affermare che i risultati siano stati sospettosamente "negati" - alcune contee e stati impiegano sempre un po' di tempo per contare e riferire - o che c'era qualcosa di sospetto sul dominio di Biden nelle ultime fasi del conteggio in alcuni stati. Ancora una volta, i guadagni di Biden sono stati il ​​risultato del conteggio legittimo delle schede elettorali per corrispondenza. Non è vero che "tutti" o "quasi tutti" i voti per corrispondenza contati mercoledì o giovedì fossero per Biden. Biden ha tenuto testa facilmente a Trump in questi lotti di schede elettorali, ma Trump stava ottenendo decine di migliaia di voti dagli elettori per posta anche in luoghi come la Pennsylvania e il Michigan. La legittimità del conte, parte 4 Trump ha detto: "È incredibile come queste schede per posta siano così unilaterali". I fatti: non c'è nulla di sospetto nel fatto che molti più elettori di Biden che elettori di Trump abbiano scelto di votare per posta: Biden ha incoraggiato i suoi sostenitori a farlo, mentre Trump ha incessantemente denigrato il voto per corrispondenza in quanto soggetto a frode e non sicuro.Trump ha fatto alcune brevi eccezioni durante la campagna, dicendo a un certo punto che il voto per corrispondenza in Florida era sicuro e protetto, ma il suo messaggio dominante ai suoi elettori era che avrebbero dovuto votare di persona. I Democratici e il conteggio Trump ha detto: "Ora ci sono solo pochi stati ancora da decidere nella corsa presidenziale. L'apparato di voto di quegli stati è gestito in tutti i casi dai Democratici". In seguito ha aggiunto che "l'apparato elettorale in Georgia è gestito dai democratici". I fatti: ciò è falso. Il principale funzionario elettorale della Georgia, il segretario di Stato Brad Raffensperger, è un repubblicano. Così è il segretario di Stato Barbara Cegavske del Nevada, uno stato in cui anche la gara era serrata all'epoca. Non ci sono nemmeno basi per suggerire che i funzionari elettorali democratici di altri stati abbiano fatto qualcosa di sbagliato. E sono le contee locali che effettivamente contano i voti. Voti e giorno delle elezioni? Trump ha dichiarato che "nessun voto illegale" dovrebbe essere consentito dopo il giorno delle elezioni, suggerendo che tale voto illegale stava avvenendo. I fatti: i voti non vengono espressi dopo il giorno delle elezioni; i voti vengono conteggiati dopo il giorno delle elezioni, come sempre. E alcuni stati accettano le schede elettorali per posta ricevute dopo il giorno delle elezioni se vengono timbrate prima del giorno delle elezioni. Schede "non richieste" Trump ha affermato che gli Stati avevano inviato decine di milioni di schede "non richieste" "senza alcuna misura di verifica". Si riferiva agli Stati che hanno inviato una scheda elettorale a ciascun elettore registrato idoneo senza richiedere una richiesta specifica. I fatti: questa è un'affermazione familiare di Trump e rimane sbagliata. I nove stati (più Washington, DC) che hanno inviato tali schede hanno diverse misure di sicurezza per le schede elettorali, come i requisiti di corrispondenza delle firme, per garantire che le persone corrette stiano votando. Vale la pena notare che uno degli stati che invia schede "non richieste" è lo Utah gestito dai repubblicani , che Trump dovrebbe portare per la seconda elezione consecutiva. Detroit e Philadelphia Trump ha affermato: "Detroit e Filadelfia, conosciute come due dei luoghi politici più corrotti in qualsiasi parte del nostro paese, facilmente, non possono essere responsabili dell'ingegneria del risultato di una corsa presidenziale, una corsa presidenziale molto importante". I fatti: non c'erano basi per il suggerimento di Trump che Detroit e Filadelfia avessero fatto qualcosa di sbagliato in queste elezioni, tanto meno che stavano "progettando il risultato". Le loro contee locali stavano semplicemente contando i voti, come ogni altra contea locale. Osservatori elettorali a Detroit Trump ha affermato: "Alla nostra campagna è stato negato l'accesso per osservare qualsiasi conteggio a Detroit". I fatti: è falso. La giornalista della Cnn Annie Grayer ha detto di aver osservato i rappresentanti della campagna di Trump in roaming per tre giorni al Tfc Center, dove si sta effettuando il conteggio delle schede di Detroit. E lunedì, il primo giorno del conteggio di queste schede, Grayer ha scattato una foto agli sfidanti repubblicani che hanno fatto il check-in presso la struttura. Il consulente legale della società di Detroit (avvocato principale), Lawrence Garcia, ha detto che mercoledì nella struttura c'erano circa 225 sfidanti repubblicani, insieme a 256 democratici e 76 indipendenti, secondo Grayer. Grayer ha detto di aver visto cacciare due persone fuori, una repubblicana che si è rifiutata di indossare una maschera sul naso e una di appartenenza indeterminata per aver causato un disturbo mentre indossava una maschera di Halloween. Ma non è affatto la stessa cosa che a nessun osservatore di Trump è consentito. Finestre coperte Trump ha affermato: "Uno dei principali centri per il conteggio delle schede a Detroit ha coperto di nuovo le finestre con grandi pezzi di cartone e quindi volevano proteggere e bloccare l'area di conteggio. Non volevano che nessuno vedesse il conteggio, anche se questi erano osservatori, legali osservatori che avrebbero dovuto essere presenti ". I fatti: ciò è fuorviante: gli sfidanti repubblicani erano già all'interno della struttura a Detroit quando alcune finestre sono state coperte mercoledì dopo che altri repubblicani sono arrivati ​​sulla scena. Garcia ha dichiarato in una nota: "Alcune - ma non tutte - le finestre sono state coperte, perché i lavoratori del sondaggio seduti proprio all'interno di quelle finestre hanno espresso preoccupazione per le persone fuori dal centro che fotografano e filmano loro e il loro lavoro. Solo i media sono autorizzati a scattare foto. all'interno del luogo di conteggio e le persone fuori dal centro non ascoltavano le richieste di interrompere le riprese dei lavoratori e delle loro scartoffie. Centinaia di sfidanti di entrambe le parti erano all'interno del tabellone centrale per tutto il pomeriggio e tutta la sera; c'erano anche dozzine di giornalisti nella stanza. In ogni momento, le persone al di fuori del centro potevano vedere attraverso le finestre che erano più lontane dagli spazi per il conteggio delle tavole ". Un tubo che scoppia in Georgia Trump ha affermato: "In Georgia, un tubo è scoppiato in un luogo lontano totalmente estraneo al luogo di ciò che stava accadendo, e hanno smesso di contare per quattro ore". I fatti: non è vero che il problema del tubo scoppiato ad Atlanta sia avvenuto in un luogo non correlato al conteggio dei voti. Il tubo è scoppiato in una stanza della State Farm Arena che i funzionari locali hanno detto essere sopra la sala di elaborazione per le schede della contea di Fulton. Il problema ha causato un ritardo di quattro ore. Nessuna scheda è stata danneggiata, hanno detto i funzionari. La legittimità dei sondaggi Trump ha espresso alcune legittime critiche all'inesattezza di molti sondaggi. Ma poi ha detto che "i sondaggisti hanno sbagliato consapevolmente", dicendo che stavano tentando la "soppressione" dei suoi sostenitori. I fatti: ciò è infondato. Trump aveva ragione sul fatto che alcuni sondaggi fossero lontani, ma non ci sono prove che i sondaggisti stessero cercando di sbagliarsi - con notevole imbarazzo pubblico verso se stessi.