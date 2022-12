LA LEGGE VARATA DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL POPOLO

In Cina anche i dodicenni potrebbero diventare oggetto di condanna penale e finire in prigione nel caso siano coinvolti in episodi omicidio volontario o causino disabilità gravi con mezzi crudeli.

E’ questo il contenuto principale di una bozza presentata ieri dal Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo ( Npc), il massimo organo legislativo cinese.

L’abbassamento dell’età punibile quindi si avvia a diventare una legge nell’ambito di una serie di modifiche al codice penale cinese inerenti le punizioni per coloro che danneggiano i diritti di proprietà intellettuale, per i funzionari governativi che aiutano a organizzare o incitano le persone a rubare identità per l'iscrizione al college o per la ricerca di lavoro Gli emendamenti al testo ufficiale prevedono modifiche riguardo i reati compiuti da minorenni e, cosa più importante, la responsabilità penale per i ragazzini di età compresa tra 12 e 14 anni nel caso la Procura suprema del popolo riconosca le accuse di omicidio intenzionale o lesioni intenzionali che provochino la morte. Ma anche qualora non avvenga un decesso, i dodicenni potrebbero finire in carcere per aver causato pesanti disabilità o danni permanenti alle loro vittime.

Yue Zhongming, portavoce della Commissione per gli affari legislativi del Comitato permanente Npc, ha spiegato l’iter con cui si è giunti alle modifiche: «Dopo che la vecchia versione è stata pubblicata per ricevere suggerimenti online, la Commissione ha ricevuto più di 8.400 opinioni da 2.530 persone» . Attualmente il diritto penale cinese prevede la responsabilità penale per i ragazzi a partire da 16 anni di età.

Fino a 14 la punizione è prevista solo per omicidio intenzionale, stupro o rapina. I minori di 14 anni che commettono reati sono invece esentati dalla punizione. Almeno fino a questa nuova svolta forcaiola del regime.

In Cina è in vigore la pena di morte è si tratta di capire, cosa altamente difficile, se le esecuzioni possano essere eseguite anche ai danni di bambini.