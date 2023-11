La Casa Bianca sta esplorando l'idea di «tante pause quante potrebbero essere necessarie per continuare a fornire aiuti e per continuare a lavorare per far uscire le persone in sicurezza, compresi gli ostaggi». Lo ha dichiarato il portavoce della sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Kirby, dando seguito al sostegno espresso dal presidente Usa Joe Biden per una pausa nei combattimenti per dare tempo al rilascio degli ostaggi.

La Casa Bianca ha affermato che qualsiasi pausa nei combattimenti dovrebbe essere temporanea e localizzata e ha insistito sul fatto che non impedirà a Israele di difendersi. Domani, il segretario di Stato Antony Blinken incontrerà il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ad Amman. In una dichiarazione, quest'ultimo ha affermato che Israele deve porre fine alla guerra a Gaza, «dove che sta commettendo crimini di guerra bombardando civili e imponendo un assedio».