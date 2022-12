Riparte domenica per la Sardegna, dopo la tappa calabrese e siciliana, la Carovana per la Giustizia del Partito Radicale. Militanti e dirigenti radicali - Emiliano Altana Manca, Matteo Angioli, Antonio Cerrone, Flavio del Soldato, Franco Giacomelli, Emmanuele Somma, Irene Testa, Maurizio Turco – giungeranno ad Olbia e resteranno sull’isola fino al 3 settembre. Faranno visita a tutti e dieci gli istituti di pena sardi, per raccogliere le firme alla proposta di legge di iniziativa popolare per la separazione delle carriere dei magistrati, promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane che, con l’aiuto dei radicali, ha già raccolto oltre 62000 sottoscrizioni.