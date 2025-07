Le Forze armate russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con missili e droni contro l'Ucraina, colpendo in particolare la capitale Kiev, dove almeno una persona è morta e sei sono rimaste ferite. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, precisando che l'allarme aereo è stato attivato in tutte le regioni del Paese.

Secondo il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, diversi quartieri sono stati interessati dalle esplosioni e dagli incendi provocati dai detriti di droni abbattuti: tra gli edifici danneggiati figurano un asilo nel distretto Dniprovsky, un supermercato, alcuni palazzi residenziali e un ingresso della metropolitana. Klitschko ha esortato la popolazione a rifugiarsi nei bunker.

"Durante la notte la Russia ha lanciato oltre 420 droni e più di 20 missili, compresi quelli balistici. Le ondate di attacchi sono continuate per tutta la notte fino al mattino. Al mattino nuovi droni sulla regione di Kharkiv", ha scritto in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Molti sono stati abbattuti, ma purtroppo non tutti", ha aggiunto, "ecco perché dobbiamo continuare a potenziare le nostre capacità di intercettazione. È questa la decisione che ci consentirà di difenderci dagli attacchi massicci". "Gli attacchi russi sono sempre un attacco all'umanità", ha aggiunto, "a Kiev un asilo è andato a fuoco, insieme a edifici residenziali e altre infrastrutture civili. A Kharkiv, Ivano-Frankivsk e nella regione sono stati danneggiati normali condomini. Quindici persone sono rimaste ferite, la più giovane è un ragazzo di 12 anni. Tutti stanno ricevendo assistenza. Due persone sono state uccise nell'attacco. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari".

La Russia ha intensificato gli attacchi nelle ultime settimane, prendendo di mira città lontane dal fronte con attacchi con droni e missili. "Nel distretto di Darnytskyi, a seguito di un attacco è scoppiato un incendio sul tetto di un edificio non residenziale. Si stanno accertando i dettagli", ha riferito alle 1:52 del mattino, ora locale, il capo dell'amministrazione militare della città. Esplosioni hanno scosso la capitale ucraina, secondo quanto riferito dai giornalisti del Kyiv Independent sul posto, alle 2:16 del mattino. Ulteriori esplosioni sono state segnalate dai giornalisti alle 2:25 del mattino.

L'amministrazione militare dell'oblast di Kiev ha segnalato per la prima volta che le difese aeree erano operative alle 23:40 di domenica, spiegando che tutta l'Ucraina era sotto la minaccia di un attacco missilistico russo. Alle 3 del mattino ora locale, è stato nuovamente diramato un allarme aereo per tutta l'Ucraina, mentre i jet russi solcavano i cieli. Nel frattempo, nella città occidentale di Ivano-Frankivsk, le difese aeree erano operative, come ha riferito il sindaco Ruslan Martsinkiv alle 3:13 del mattino. "E' stato dichiarato l'allarme aereo nella regione di Leopoli a causa del decollo di un MiG-31K. Vi ricordo che questi caccia sono portatori di missili 'Kinzhal'", ha detto il governatore dell'oblast di Leopoli Makysym Kozytskyi.