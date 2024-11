Massiccio attacco missilistico della Russia su diverse città ucraine. Il ministro ucraino dell'Energia German Galushchenko ha dichiarato su Telegram che è in corso un «massiccio attacco al sistema elettrico» e che le forze russe stanno «attaccando le strutture di generazione e trasmissione dell'elettricità in tutta l'Ucraina». Le autorità locali e i media ucraini hanno riferito di numerose esplosioni in tutto il Paese e in diverse città tra cui Zaporizhzhia, Odessa e Mykolaiv. Secondo quanto riferito dai media ucraini, missili ipersonici sono stati lanciati su Kinzhal. Diverse le esplosioni a Kiev. Il sindaco della capitale Vitaliy Klitschko ha riferito che è stato colpito il distretto di Obolon.

La Polonia ha fatto partire i jet da combattimento ee mobilitato «tutte le forze e le risorse disponibili» per proteggere il proprio territorio. «A causa di un attacco massiccio da parte della Federazione Russa, che sta effettuando attacchi con missili da crociera, missili balistici e droni contro strutture situate, tra l'altro, nell'Ucraina occidentale, sono iniziate le operazioni degli aerei polacchi e alleati nel nostro spazio aereo», ha scritto il Comando centrale polacco sul social network X.

L'Ucraina è bersaglio di «uno dei più massicci» attacchi aerei mai lanciati da Mosca, ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino, Andrii Sybiga, confermando che Mosca sta prendendo di mira soprattutto le infrastrutture energetiche ucraine. «La Russia ha lanciato uno dei suoi più grandi attacchi aerei: droni e missili contro città pacifiche, civili addormentati e infrastrutture essenziali», ha affermato il capo della diplomazia.