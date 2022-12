In video la testimonianza del Presidente della Ong Soleterre Damiano Rizzi presente in costante collegamento con Kiev. Sono in corso le operazioni di trasferimento dei bambini oncologici, ma 25 dei 50 bambini sono rimasti sul posto perché sono i casi più gravi. Gravissime le ripercussioni per quei bimbi per le operazioni e le chemio saltate. Alcune famiglie sono già state accolte presso la struttura di accoglienza. E sembra che a Kiev stiano attaccando i pozzi d'acqua. "Stiamo portando ossigeno in ospedale - spiega Rizzi - stiamo portando acqua e cibo. La preoccupazione è per i bambini che oggi non potremo curare".