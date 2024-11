Kemi Badenoch, candidata "anti-woke" e “anti gender”, ha vinto le elezioni per diventare il nuovo leader dei conservatori del Regno Unito, sostituendo Rishi Sunak che si è dimesso dopo la disastrosa prestazione del partito alle elezioni generali di luglio. Badenoch, 44 anni, è uscita vincitrice dalla corsa a due con l'ex ministro dell'immigrazione Robert Jenrick.

Badenochsarà la prima donna afrodiscendente a guidare un importante partito politico britannico e ad aspirare alla premiership nel Regno Unito. Segretaria di Stato per le imprese e il commercio nel governo di Rishi Sunak,

Badenoch è nata a Londra e ha trascorso gran parte della sua infanzia in Nigeria per poi tornare nel Regno Unito quando aveva 16 anni. Nota per le sue opinioni forti e radicali, appartiene all’ala più a destra del partito. La sua eroina e fonte di ispirazione è l’ex premier Margaret Thatcher. Ex ingegnera informatica e madre di tre figli, la conservatrice, che ha preso ora il posto dell’ex leader Rishi Sunak, si presenta come una figura di rottura, sostiene un’economia a bassa tassazione e libero mercato e si è impegnata a «riavviare e riprogrammare» lo Stato britannico.

Badenoch è anche una critica del multiculturalismo

Nel suo discorso da neo leader dei conservatori del Regno Unito, Badenoch, ha reso omaggio al rivale Robert Jenrick, dicendo che si aspetta che svolga un ruolo chiave nel partito in futuro. Badenoch ha esordito ringraziando Richard Fuller, il presidente del partito, e i membri del partito, oltre al marito Hamish Badenoch e l'ex premier Rishi Sunak.

Secondo i dati elettorali diffusi dai media britannici, Kemi Badenoch ha ricevuto 53.806 voti e Robert Jenrick 41.388 voti. L'affluenza è stata del 72,8%: 66.288 elettori hanno votato online e 29.621 per posta.

Kemi Badenoch, eletta alla guida dei Conservatori britannici con il 57% dei voti, un risultato inferiore rispetto ai suoi predecessori, ha invitato i colleghi ad "ammettere gli errori commessi" per rinnovare il partito. Nel discorso pronunciato subito dopo l'annuncio della sua vittoria, Badenoch ha lanciato un appello all'unità, dicendo che avrebbe voluto che tutti i colleghi contribuissero al lavoro di rinnovamento del partito, compresi i conservatori nel parlamento scozzese, nel Senedd, dall'Irlanda del Nord, cosi' come i consiglieri e i membri.

«Congratulazioni, Kemi Badenoch, per essere diventata la nuova leader del Partito Conservatore. Il primo leader nero di un partito di Westminster è un momento di orgoglio per il nostro Paese», ha scritto su X il primo ministro britannico Keir Starmer. «Non vedo l’ora di lavorare con lei e con il suo partito nell’interesse del popolo britannico», ha aggiunto.

Su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto: «Congratulazioni a Kemi Badenoch, eletta nuova leader dei Conservatori» britannici, «una donna di colore candidata a guidare il Regno Unito. Bell’esempio di integrazione. Come propone lo Ius Italiae. Che non è una proposta di sinistra».