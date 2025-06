Oltre 7,5 milioni di lavoratori britannici riceveranno una formazione sull’uso dell’intelligenza artificiale entro il 2030. Lo ha annunciato il primo ministro Keir Starmer all’apertura della London Tech Week, presentando un piano nazionale per l’alfabetizzazione digitale.

L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con 11 grandi aziende e coinvolgerà l’intero apparato governativo. «Non c’è conversazione sull’intelligenza artificiale, sulla tecnologia, sulla crescita o sugli investimenti che non porti, in ultima analisi, alla questione delle competenze», ha dichiarato Starmer.

L’obiettivo, ha spiegato, è includere lavoratori e giovani nel cuore della rivoluzione tecnologica in corso. «Entro la fine di questa legislatura – ha detto – dovremo essere in grado di guardare ogni genitore negli occhi e dire: guardate cosa può offrire la tecnologia a voi e ai vostri figli».

Il piano rientra in una più ampia strategia del governo per guidare il Regno Unito verso una transizione digitale inclusiva e competitiva. «È questa l’opportunità che dobbiamo cogliere. Ed è questo ciò che realizzerà il mio piano di cambiamento», ha concluso il premier.