Joe Biden ha segnato un momento storico durante la Convention democratica di Chicago, consegnando idealmente le redini del futuro politico americano a Kamala Harris. "America, ti ho dato il meglio", ha dichiarato il presidente uscente con commozione mentre il pubblico lo salutava con una standing ovation durata quattro minuti. Durante il suo discorso, Biden ha difeso con forza il suo operato, ricordando i traguardi raggiunti e le sfide affrontate insieme al suo team.

Il presidente Biden ha ribadito che l'America sta vivendo un periodo cruciale, definendolo come una vera e propria "battaglia per l'anima stessa dell'America". Queste parole sottolineano la gravità della sfida che il Partito Democratico si appresta ad affrontare nelle prossime elezioni contro Donald Trump. In un momento così delicato, Biden ha espresso piena fiducia in Kamala Harris, definendola una leader che potrà ispirare i giovani e guadagnarsi il rispetto dei leader mondiali.

«Prometto che sarò il miglior volontario che la campagna Harris e Tim Walz abbia mai visto», ha affermato Biden, lanciando un appello ai suoi sostenitori affinché si uniscano allo sforzo collettivo. Biden ha voluto chiarire che l'America deve restare un luogo di opportunità per tutti, non solo per una minoranza privilegiata.

Nonostante gli errori commessi lungo la sua carriera, Biden ha sottolineato di aver sempre lavorato con dedizione e passione per il suo paese. «Ho dato il mio cuore e la mia anima alla nazione», ha detto, passando simbolicamente il testimone a Kamala Harris, una figura che considera capace di imprimere una svolta storica nel futuro dell'America. «Sarà un presidente di cui tutti possiamo essere orgogliosi», ha aggiunto, immaginando un futuro guidato da Harris.

La Convention ha visto anche un momento di complicità tra Biden e Harris, con la vicepresidente che ha raggiunto Biden sul palco per un abbraccio. «Ti voglio bene», ha sussurrato Harris, un segno di rispetto e affetto tra i due leader. Il discorso di Biden ha incluso anche un'autoironia sulla sua lunga carriera politica: «Troppo giovane per stare al Senato perché non avevo ancora 30 anni. E troppo vecchio per restare presidente». Queste parole riflettono il senso del tempo e il naturale passaggio di consegne, un tema centrale del suo intervento.

Smentito il gelo con Obama

Negli ultimi giorni, voci e indiscrezioni avevano dipinto Biden come arrabbiato con figure di spicco del Partito Democratico, come Nancy Pelosi e Barack Obama, per aver fatto pressione affinché si ritirasse. Tuttavia, Biden ha voluto smentire queste voci, affermando di non nutrire rancore. «Tutto questo parlare di come sono arrabbiato con le persone che hanno detto che avrei dovuto dimettermi non è vero», ha spiegato, ribadendo che il suo amore per il Paese supera qualsiasi altra considerazione.

Il futuro del Partito Democratico sembra ora nelle mani di Kamala Harris, che dovrà affrontare la sfida delle elezioni di novembre contro Donald Trump. Biden, dal canto suo, ha garantito il suo supporto totale, dichiarandosi pronto a lavorare instancabilmente per il successo della nuova candidata.