La Cina avverte Joe Biden: «Chi gioca con il fuoco si brucerà»

«Joe Biden poteva fermare la visita di Pelosi a Taiwan»

Per l’istituto per gli studi di politica internazionale, la visita della speaker della Camera Usa,, non era stata “autorizzata” dal presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden., facendo arrivare aun messaggio molto chiaro: “Ora facciamo sul serio”. L’ultima visita di un alto rappresentante Usa era datatae la presenza di Taipei ha mandato su tutte le furie il Governo cinese, in quanto la portavoce della Camera Usa, è una delle voci americane più critiche del Partito Comunista Cinese, oltre a essere la terza carica istituzionale americana.«Naturale – scrive Ispi - che, per, il suo arrivo, sull’isola su cui ritiene di avere sovranità legittima sia piuttosto indigesto. Complice anche un tempismo tutt’altro che ideale. Per tutti». A tal proposito,sostiene che, presidente della, «ha avvertito Jche “chi gioca con il fuoco si brucerà”. Un monito minaccioso su cui pesa il particolare momento storico cinese.. Non può permettersi una reazione debole, anche alla luce di una crescita prevista del PIL (+3,3% secondo il Fondo Monetario Internazionale) che sarà la seconda peggiore dal 1976. Finora lasi è però limitata a risposte già viste in occasione delle precedenti visite di funzionari stranieri nell’isola: sortite di aerei e navi da guerra nello Stretto di”., inoltre, fa emergere nel suo racconto che «anche per, la visita dicrea più di un grattacapo. Un ulteriore inasprimento delle tensioni con lafinirebbe per avvicinarla ulteriormente a Mosca: lo scenario più temuto a. E rende più complicate le negoziazioni con Pechino per rimuovere parte dei 250 miliardi di dollari di dazi sulle importazioni cinesi () e abbassare così di fino a 0,4 punti percentuali l’inflazione americana da record. Ecco perché Biden aveva chiesto asi rimandare il viaggio a dopo il Congresso del Partito Comunista. Essendo il Comandante in capo delle forze armate, avrebbe potuto fermare l’aereo militare su cui ladella Camera era in volo., per non essere accusato di morbidezza verso Pechino a soli tre mesi dalle elezioni di midterm».