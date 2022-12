La denuncia dell'uomo: «È in arresto, ma non si sa per cosa. Dove può andare dato che è paralizzato?»

Jacob Blake

Jacob Blake, rimasto paralizzato dopo che gli agenti gli hanno sparato più volte alle spalle, è ammanettato al letto dell’ospedale dove è ricoverato in Wisconsin. Lo ha rivelato il padre del 29enne afroamericano la cui vicenda sta provocando una nuova ondata di proteste di Black Lives Matter. «Non può andare da nessuna parte, perché hanno dovuto ammanettarlo al letto?», ha detto il padre, secondo quanto ha riportato il Chicago Tribune. Mentre sta andando avanti un’inchiesta federale sulla sparatoria, il procuratore locale ha detto che le circostanze sono ancora da chiarire facendo riferimento ad un coltello ritrovato sulla scena. Blake senior afferma che suo figlio è in arresto, ma che non è chiaro per quali accuse. Nessuna delle autorità coinvolte ha risposto a una richiesta di commento da parte dei giornali. Il governatore del Wisconsin, tuttavia, ha detto «diavolo sì» quando gli è stato chiesto se è preoccupato di sentire che Blake è presumibilmente ammanettato al suo letto. Nel frattempo, il mondo dello sport ha continuato a mostrare solidarietà. L'avvocato di famiglia sta combattendo per assicurarsi che Blake possa tornare a casa una volta dimesso dall'ospedale. È stato anche riferito che il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'indagine sulla sparatoria. Secondo il New York Times, «L'Fbi ha detto mercoledì che avrebbe condotto l'inchiesta federale in collaborazione con le autorità del Wisconsin». Questo è il secondo caso su cui sta indagando il Dipartimento di Giustizia, l'altro è l'omicidio di George Floyd, commesso il 25 maggio. Tuttavia i difensori dei diritti civili e anche alcuni avvocati all'interno della Divisione dei diritti civili del Dipartimento di giustizia dubitano che tale indagine verrà realmente svolta prima delle elezioni presidenziali, soprattutto considerando che Donald Trump ha costruito la sua campagna di rielezione in parte attorno al suo fedele sostegno alle forze dell'ordine.