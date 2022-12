PHOTO



«Il dl Cura Italia ha di certo molti aspetti positivi e rappresenta un primo passo, ma siamo consapevoli che non basta». È quanto dichiara il deputato di Italia Viva Catello Vitiello, secondo cui «le risposte per i professionisti sono insufficienti e, proprio per questo, in queste ore stiamo chiedendo anche che gli avvocati possano avere dallo Stato almeno i pagamenti dovuti per le attività svolte con il patrocinio a spese dello Stato. Sarebbe un importante gesto di sensibilità nei confronti di tutta la classe forense», ha concluso. Il decreto prevede per commercialisti, consulenti del lavoro, così come giornalisti, ingegneri o avvocati l'accesso, sulla base dei requisiti che saranno disposti con Decreto del Ministero del Lavoro e del Mef, ad un bonus ancora da definire, riconosciuto ai professionisti titolari di partita Iva esclusi dal bonus di 600 euro, rivolto esclusivamente ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps.