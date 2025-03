La situazione tra Israele e Hamas resta estremamente tesa. Dopo la conclusione della prima fase del cessate il fuoco, mediata dal Qatar con l'assistenza di Egitto e Stati Uniti e in vigore dal 19 gennaio, non si è raggiunto un accordo per l'avvio della seconda fase.

Israele ha annunciato a sorpresa la sospensione dell'ingresso di mercanti e rifornimenti nella Striscia di Gaza , accusando Hamas di aver rifiutato una proposta americana per estendere la cessazione del fuoco. Tel Aviv ha minacciato “ulteriori conseguenze” se il disaccordo dovesse persistere.

L'accusa reciproca

Hamas ha immediatamente condannato la decisione israeliana, definendola "un ricatto meschino , un crimine di guerra e una flagrante violazione dell'accordo". Il movimento islamico palestinese ha richiesto ai mediatori internazionali di esercitare pressioni su Israele affinché ponga fine a quelle che considerano “misure punitive e immorali” nei confronti dei due milioni di abitanti di Gaza.

Dal canto suo, Israele ha ribadito che non accetterà un prolungamento della tregua senza la liberazione degli ostaggi ancora detenuti da Hamas. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che nessun camion carico di aiuti umanitari sarebbe entrato nella Striscia di Gaza fino a un nuovo ordine.

La proposta presentata dall'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, prevedeva la liberazione di tutti gli ostaggi rimasti in due giorni. Il secondo giorno sarebbe stato subordinato alla stipula di un accordo per una cessazione del fuoco definitivo. Tuttavia, Hamas ha respinto l'offerta, insistendo sulla necessità di avviare la seconda fase dell'accordo iniziale, che prevedeva la multa permanente delle ostilità.

L'annuncio israeliano di sospendere gli aiuti ha trovato il plauso dei falchi ultranazionalisti. Itamar Ben Gvir , ex ministro della Sicurezza nazionale, ha dichiarato: "È il momento di aprire le porte dell'inferno", chiedendo di tagliare elettricità e acqua a Gaza fino al rilascio totale degli ostaggi.

Anche Bezalel Smotrich , ministro delle Finanze israeliano, ha sostenuto la linea dura, affermando che "bloccare completamente l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza è un passo nella giusta direzione".

Il rischio umanitario

Hamas ha sottolineato che Israele è responsabile delle conseguenze di questa decisione, accusandolo di mettere in pericolo la vita dei civili nella Striscia . Nel frattempo, l'agenzia di difesa civile di Gaza ha segnalato bombardamenti di fascisti israeliani e colpi di carri armati nella zona meridionale di Khan Yunis.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar ha definito "una bugia” i ripetuti avvertimenti sul rischio di carestia a Gaza, dopo che il suo governo ha sospeso le consegne di aiuti a causa di un disaccordo sull'estensione del cessate il fuoco nel territorio palestinese. “Per quanto riguarda questa affermazione sulla carestia, è stata una bugia durante tutta questa guerra. È stata una bugia ”, ha detto Sàar in una conferenza stampa a Gerusalemme, in risposta a una domanda su cosa sarebbe successo se le persone hanno iniziato a morire di fama.