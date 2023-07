Il presidente della Corte Suprema Esther Hayut e altri alti giudici hanno interrotto un viaggio ufficiale in Germania per tornare a casa e tenere un'udienza sulle petizioni contro il primo atto legislativo della revisione giudiziaria di vasta portata del governo, lo scrive il Times of Israel. Hayut stava guidando una delegazione di giudici israeliani in visita ai tribunali tedeschi e avrebbe dovuto tenere un discorso a un evento che segnava i 75 anni dalla fondazione dello Stato di Israele.

Il gruppo era partito domenica da Israele, ma oggi dovrebbe tornare nel paese, secondo l'emittente pubblica Kan. Ieri la Knesset ha approvato con un voto di 64-0 il disegno di legge che impedisce alla magistratura di usare il metro della "ragionevolezza" per invalidare le decisioni del governo. Sono state immediatamente presentate petizioni contro la legge, e il leader dell'opposizione Yair Lapid ha promesso battaglia.

Intanto in migliaia stanno continuando a bloccare l'autostrada Ayalon allo svincolo Halacha a Tel Aviv. La polizia a cavallo, riferisce Time of Israel, valuta la possibilità di utilizzare granate stordenti per liberare l'autostrada. Gli agenti sono riusciti a spingere la maggior parte dei manifestanti fuori dalle corsie effettive dell'autostrada, ma migliaia di attivisti rimangono ammassati sotto il ponte Hashalom, con alcuni che di tanto in tanto attraversano di corsa la carreggiata. Lungo l'autostrada, gruppi più numerosi rimangono sparsi per le corsie. Almeno 15 le persone arrestate fino a questo momento, con l'accusa di aver aggredito gli agenti.