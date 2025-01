Hanno raggiunto le «fasi finali» i negoziati con Israele sul cessate il fuoco a Gaza ed il rilascio degli ostaggi. Lo ha confermato Hamas in una nota, auspicando che l’ultimo round di colloqui si concluda con un «accordo chiaro e globale». Hamas ha anche precisato di aver informato le altre fazioni palestinesi circa i progressi fatti nei negoziati, aggiungendo che i capi delle fazioni hanno espresso soddisfazione per gli sviluppi.

In base alla bozza di accordo fra Israele e Hamas su un cessate il fuoco a Gaza e sugli ostaggi, di cui Associated Press ha preso visione, Israele rilascerebbe 50 detenuti palestinesi per ognuna delle 5 soldatesse israeliane che verrebbe liberata. L’accordo in 3 fasi di cui riferisce AP, basato su un quadro delineato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - inizierebbe con il rilascio graduale di 33 ostaggi nell’arco di 6 settimane, fra cui donne, bambini, adulti anziani e civili feriti, in cambio di centinaia di donne e bambini palestinesi detenuti da Israele. Fra i 33 ostaggi ci sarebbero appunto 5 soldatesse israeliane, ognuna delle quali verrebbe rilasciata in cambio di 50 prigionieri palestinesi, fra cui 30 militanti condannati all’ergastolo. Alla fine della prima fase dell’accordo, tutti i civili - vivi o morti - verrebbero rilasciati.

Per la prima fase dell’accordo, la bozza prevede una durata di 42 giorni. Il testo prevede che durante questo periodo le forze israeliane si ritireranno dai centri abitati, i palestinesi potranno iniziare a tornare nelle loro case nel nord di Gaza e ci sarà un’ondata di aiuti umanitari, con circa 600 camion che entreranno ogni giorno nella Striscia. I dettagli della seconda fase saranno poi da negoziare durante la prima.

Questi dettagli rimangono difficili da risolvere e l’accordo non include garanzie scritte che il cessate il fuoco continuerà fino al raggiungimento di un accordo. Ciò lascia la possibilità che Israele riprenda la sua campagna militare dopo la fine della prima fase. I tre mediatori tuttavia - cioè Usa, Qatar ed Egitto - secondo quanto riferito da un funzionario egiziano, hanno dato a Hamas garanzie verbali che i negoziati continueranno come previsto e che faranno pressione prima della fine della prima fase per un accordo per attuare la seconda e la terza fase.