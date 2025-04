Almeno quindici persone sono morte in due distinti attacchi israeliani a Gaza, tra cui dieci membri della stessa famiglia. La Protezione Civile della Striscia di Gaza ha confermato che le squadre di soccorso hanno trovato i corpi di dieci persone e numerosi feriti nella casa della famiglia Baraka, nell'area di Bani Suheila, a est di Khan Younis, una città nel sud di Gaza. Inoltre, l’aviazione israeliana ha colpito due case a Tal Al Zaatar, nel nord del territorio, dove sono stati rinvenuti cinque corpi.

Secondo quanto riportato dalla difesa civile di Gaza, controllata da Hamas, l’attacco ha ucciso dieci persone vicino a Khan Yunis, nella zona meridionale di Gaza. L'agenzia ha descritto le immagini e le testimonianze come «umani orribili e moralmente inaccettabili», sottolineando che, come gli israeliani e i migranti uccisi da Hamas, i palestinesi di Gaza non hanno scelto la guerra, ma ne stanno pagando il prezzo più alto.

Il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, ha commentato l'accaduto in un'intervista a La Repubblica, affermando che il conflitto non riguarda solo Gaza, ma anche la Cisgiordania, dove le espansioni territoriali dei coloni israeliani a discapito dei palestinesi sono accompagnate da violenze. Parolin ha sottolineato che la legittima difesa è lecita, ma non può comportare l'annientamento di un altro popolo e il negare il suo diritto a vivere nella propria terra.

Nel frattempo, Hamas sta affrontando crescenti difficoltà finanziarie nel reperire i fondi necessari per pagare i suoi combattenti. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, la situazione è stata aggravata dalla decisione di Israele di bloccare l'invio di aiuti umanitari a Gaza. Inoltre, Hamas ha sequestrato più volte le forniture per rivenderle.

La nuova offensiva israeliana ha inoltre causato la morte di diversi funzionari di Hamas, responsabili della distribuzione dei fondi. Il pagamento degli stipendi a molti membri del governo di Gaza è stato sospeso, e i salari di alcuni combattenti e membri dell'ufficio politico sono stati dimezzati durante il Ramadan.