È stato arrestato in Iran Amjad Amini, padre di Mahsa Amini, la 22enne di cui proprio oggi ricorre il primo anniversario della morte avvenuta a seguito del suo arresto a Teheran da parte della polizia morale per aver indossato male il velo. A riferirlo è la ong Hengaw, con sede in Norvegia, che si occupa in particolare di violazioni dei diritti umani nella regione del Kurdistan iraniano.

La morte di Mahsa Amini un anno fa aveva scatenato proteste in tutto l'Iran. Secondo Hengaw, Amjad Amini è stato arrestato dalle forze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) subito dopo essere uscito da casa sua nella città di Saqqez, nel Kurdistan iraniano appunto, in via 'Mamosta Hajjar', nel quartiere universitario. La ong ricorda che, nonostante gli avvertimenti da parte delle autorità governative ai genitori di Mahsa Amini per non organizzare commemorazioni in occasione della morte della figlia, la famiglia aveva annunciato che "come ogni famiglia in lutto, noi, la famiglia Amini, ci riuniremo sulla tomba della nostra amata figlia, Jina 'Mahsa' Amini, nell'anniversario della sua morte, e condurremo cerimonie commemorative tradizionali e religiose".

La ong Hengaw riferisce che Amjad Amini è stato trasferito in una località sconosciuta e aggiunge che l'uomo nelle ultime settimane era stato convocato almeno quattro volte da varie agenzie di sicurezza per evitare che organizzasse cerimonie in ricordo della figlia. Sempre secondo quanto riferito dall'organizzazione, un membro della famiglia di 30 anni (Safa Aaeli) e il giovane zio di Mahsa Amini erano stati arrestati martedì 12 settembre durante un raid delle forze di intelligence a Saqqez e sono tuttora detenuti. La città di Saqqez, soprattutto intorno alla residenza della famiglia Amini e alle strade che portano al cimitero di Aichi in cui la giovane è sepolta, è stata pesantemente militarizzata, con forze di sicurezza e militari che stazionano in diversi punti armati.