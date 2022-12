“Nessuno deve restare indietro” dice il governo. Andrebbe aggiunto: prima i poveri. Ma non v’è traccia negli atti dell’Esecutivo di una politica a sostegno delle fasce più vulnerabili, più fragili. L’Italia ha creato una nuova categoria di cittadini:Ebbene sì!Negli insediamenti informali, nei ripari di fortuna e in strada alloggiano in oltre 60mila tra bambini, malati gravi, disabili, anziani e persone in difficoltà, cui è negato l’accesso alla preziosa risorsa. Impossibile restare indifferenti alle tante storie di disagio narrate nell’apparso suintitolato “Acqua, cibo, salute: ora nei campi nomadi manca davvero tutto” , a firma diUna lezione di umanità e di resistenza pacifica a una forma di prevaricazione di cui dobbiamo sentirci tutti responsabili. Ma non sono gli unici casi in cui noi italiani spingiamo proprio i più bisognosi ancor più nel degrado. Molti migranti, profughi e richiedenti asilo sono senz’acqua; lasciati in condizione di disagio e irregolarità formale, sono le prede di speculatori, che riescono a recuperare manodopera edilizia e per i campi agricoli a bassissimo costo. Nasce così il conflitto tra poveri: quando lavoratori, che hanno lottato per anni, per ottenere il riconoscimento di condizioni sociali minime, sono costretti a competere con persone migrate disposte a rinunciare a ogni pretesa pur di sfamarsi un minino. Il caporalato è un fenomeno noto contro il quale evidentemente non si fa abbastanza, se tanti giovani approdati in Italia con la speranza di aiutare la propria famiglia e se stessi sono finiti col vivere in baracche senza acqua e servizi igienici.. Nessuno di noi è autorizzato a girarsi dall’altra parte e fingere di non sapere; dobbiamo decidere da che parte stare. Dobbiamo agire e dobbiamo farlo subito. Lapparso sul’scorso dal titolo “L’acqua allontana il virus, ma ai poveri è negata e addio diritto di tutti alla salute” , a firma di, ha il merito d’indicare la via che sia il governo sia il Parlamento possono seguireLa, insieme al, ha rivolto ai vertici istituzionali del Belpaese un appello, che va in questa direzione. Io sono dalla loro parte. *sindaco di Campodipietra (CB)