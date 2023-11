Io, Manzar Zarrabi, insieme alla signora Nasreen Sotoudeh, avvocata per i diritti umani, e un gran numero di giovani siamo stati arrestati e picchiati dalle forze di sicurezza della Repubblica islamica dell'Iran il 29 ottobre mentre partecipavamo al funerale di Armita Gravand, la ragazza morta di emorragia cerebrale dopo essere stata picchiata dalla polizia morale nella metropolitana di Teheran e dopo un mese di coma.

Sono stata arrestata insieme ad altre 61 persone, tra cui 21 donne. Avevo con me le foto dei miei quattro cari morti sul volo PS752; mia figlia Sahand, mio figlio Alvand, mia nuora Negar e mia nipote Sofi di sei anni, quando gli agenti di sicurezza mi hanno rubato le foto e hanno iniziato a lanciarsele a vicenda. Mentre correvo freneticamente dietro alle foto, loro giocavano. Ho scattato le foto con difficoltà, le ho piegate e me le sono strette al petto. Il fatto che semplici fotografie delle vittime del volo PS752 abbiano provocato questa reazione dimostra la natura degli ordini impartiti a tutto l’apparato di sicurezza per reprimere con violenza la paura della solidarietà delle vittime. Ho ripreso le foto e le ho nascoste, ma le forze di sicurezza hanno continuato a tirarmi il collo, le braccia e le gambe e hanno trascinato me e la signora Sotoudeh a terra. Due persone mi hanno afferrato per le braccia e le altre due mi hanno afferrato per le gambe.

Una delle donne delle forze di sicurezza mi ha dato un calcio nel fianco, cosa che mi ha fatto perdere il fiato per un momento, mentre mi insultava e minacciava. Quando mi hanno fatto salire a bordo, un altro agente della sicurezza mi ha dato un pugno in faccia, facendomi sanguinare il naso. Ho avuto uno svenimento nella cella speciale della prigione dove eravamo stipati, anche un'altra ragazza è caduta in uno stato semicosciente a causa dell'asma e della mancanza di ossigeno. Dopo la visita del medico della polizia, ci siamo uniti ai detenuti nel seminterrato affollato del centro di detenzione ministeriale. Lo stesso centro di detenzione dove è stata assassinata Mahsa Amini. Ci hanno interrogati ogni 30 minuti e sottoposti a tortura psicologica per farci firmare un foglio bianco o un modulo precompilato con ogni tipo di accuse fasulle. Anche la concessione dei diritti fondamentali era subordinata alla firma di questi documenti o moduli. Hanno costretto le più giovani a togliersi i vestiti, cosa che per loro è stata la tortura peggiore.

La mattina dopo le forze di sicurezza ci portarono a Evin. Quando siamo stati trasferiti alla prigione di Evin, siamo stati ammanettati. Uno dei detenuti ha protestato per il maltrattamento di una persona che ha perso quattro cari nel volo PS752, al che l'ufficiale di sicurezza ha risposto: «Abbiamo fatto un buon lavoro. Uccideremo anche suo figlio e suo marito». Siamo stati tenuti in una cella insopportabilmente angusta per 10 ore.

Alla signora Sotoudeh e a me è stato negato l'accesso al tribunale per fissare la cauzione perché ci siamo rifiutate di indossare l'hijab obbligatorio. Non mi hanno dato le medicine vitali quotidiane che prendo da quando ho perso i miei cari nell'abbattimento da parte dello Stato del PS752.

Alle 18:00, nel giro di 24 ore, ho avuto un secondo attacco nell'auto della prigione, e sono quasi svenuta, ed è stato così grave che ha costretto gli agenti di sicurezza a chiamare un'ambulanza. Gli ufficiali hanno insistito per convincere i medici a trasferirmi nella prigione di Qarchak, ma i medici hanno insistito affinché fossi rilasciata immediatamente per il trattamento delle convulsioni e dell'ipertensione.

Ci hanno privato del sonno per 40 ore. Da allora nei miei confronti è stato aperto un procedimento presso il tribunale di sicurezza per il reato di partecipazione al funerale di una giovane ragazza. Anche la signora Sotoudeh è stata duramente picchiata durante la detenzione. Il signor Reza Khandan, suo marito, ha riferito di essere stato colpito a sua volta al capo, cosa che gli ha causato la rottura degli occhiali e un fortissimo mal di testa.

L’avvocata Sotoudeh è stata trasferita nella prigione di Qarchak martedì e, nonostante un grave problema cardiaco che la portò a un primo rilascio nel 2010, ha iniziato uno sciopero alimentare e medicinale. L’hanno arrestato con l'accusa di aver “tolto l'hijab eattentato alla sicurezza morale della società". Durante il suo congedo medico, le autorità hanno rinviato Sotoudeh all'esecuzione delle sentenze e l'hanno minacciata frequentemente.

Lo scioccante attacco e pestaggio di un pacifico difensore dei diritti umani testimonia una campagna sistematica di violenza, insabbiamento, repressione e vendetta contro coloro che cercano giustizia o semplicemente ricordano i propri cari uccisi dal regime. Mostra fino a che punto il governo si spingerà per commettere violenza contro le famiglie che stanno soffrendo l’inimmaginabile perdita dei propri cari per mano del governo, controllando le informazioni e mettendo a tacere qualsiasi indagine indipendente.

Vogliamo stabilire verità e giustizia, sull'abbattimento del volo PS752, sull’uso della forza letale contro donne e manifestanti, sulla morte di Mahsa Amini e di Armita Ground e di altre vittime, ma le autorità della Repubblica Islamica si dichiarano in alcun modo responsabili, non solo all'interno del paese, ma anche alle Nazioni Unite hanno negato tutto, proprio ora che la Repubblica islamica dell'Iran ha assunto la presidenza del forum sociale del Consiglio per i diritti umani.

Decine di giovani uomini e donne sono ancora a rischio nelle carceri iraniane. Sebbene alcuni detenuti siano stati rilasciati sotto il pagamento di pesanti cauzioni, altri non sono minimamente in grado di pagare somme così elevate e così trascorrono giorno e notte in uno stato di angoscia, sottoposti a costante tortura, fisica e psicologica.

La signora Nasreen Sotoudeh e molti altri detenuti si trovano nella sala di quarantena della prigione di Qarchak. Altre persone in stato di arresto stanno combattendo per la vita e la morte nello stesso infernale luogo del centro di detenzione, feriti nel corpo e nello spirito.