Donald Trump potrebbe finire in carcere per aver violato le restrizioni imposte dalla giudice del processo per l'insurrezione del 6 gennaio 2021. Lo ha detto l'ex avvocato del tycoon, Ty Cobb, in un'intervista alla Cnn. La giudice della corte di Washington ha imposto di nuovo una serie di restrizioni a Trump, cui ha vietato di intimidire e insultare testimoni e membri della corte.

L'ex presidente però ha continuato a “sparare” accuse, stavolta prendendo di mira la stessa giudice, definita "radicale di sinistra" e "odiatrice di Trump". Secondo Cobb, legale del tycoon dal 2017 al 2018, la giudice potrebbe sanzionare severamente Trump, facendogli passare una notte o due in carcere.