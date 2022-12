PHOTO



Tutte le spese folli dell'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, già iscritto nel registro delle notizie di reato nell'inchiesta petrolio. Un dossier anonimo, consegnato ai magistrati di Potenza, ne ricostruisce l'ascesa negli ambienti militari.Il dossier anonimoFeste di lusso a bordo della nave Vittorio Veneto, con l'ammiraglio Giuseppe de Giorgi (oggi capo di Stato Maggiore della Marina) che accoglie gli invitati in groppa ad un cavallo bianco, appositamente noleggiato.Elicotteri militati Falcon usati come taxi e spese pazze da 30 milioni di euro per ristrutturare i salotti degli ufficiali sulle navi.Questo e molto altro contengono le 35 pagine di un dossier anonimo, recapitato sulla scrivania dei magistrati della procura di Potenza.Sembra che, negli ambienti della Marina, fossero in molti a sapere della vita sopra le righe di De Giorgi. Ora però è tutto nero su bianco: nelle carte - tutte da verificare per la procura - sono contenuti nomi e documenti ufficiali, che certificherebbero l'utilizzo di denaro in assoluta autonomia da parte dell'ammiraglio.L'ammiraglioEra già finito nel mirino della Procura, dopo alcune intercettazioni in cui insultava il ministro Roberta Pinotti. In molti avevano chiesto le sue dimissioni, sempre rimandate perchè De Giorgi a giugno andrà in pensione.